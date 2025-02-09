В Ханты-Мансийском автономном округе начался новый этап строительства второго моста через реку Обь в районе Сургута. Специалисты приступили к установке аэродинамических обтекателей — специальных конструкций, которые защищают объект от сильного ветра и повышают устойчивость, сообщило Управление автодорог Югры.
«Продолжаются строительные работы по возведению мостового перехода через реку Обь: завершена очередная стадия надвижки пролетного строения. На данный момент на строительной площадке также проводятся работы по установке аэродинамических обтекателей, намораживается ледовая переправа и технические площадки», — рассказал окружной Управтодор в telegram-канале.
После обустройства площадок улучшится транспортное сообщение с городом. Строители подготовят опоры, на которые позже будет установлен пролет моста.
В настоящее время готовность моста превышает 67%. «Из 16 пролетов уже смонтированы 11, завершение монтажа пролетного строения запланировано на май текущего года», — подчеркнуло Управление автодорог. За весну и лето специалисты покрасят мост, установят систему очистки дождевой воды, завершат укладку дорожного покрытия, смонтируют барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку. Завершить эти работы планируют в четвертом квартале 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в районе Сургута строят второй мост через Обь. Объект строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником ацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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