09 февраля 2025

В Пермском крае завод продают по цене квартиры

В Чусовом выставлен на продажу хлебозавод за 3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время завод находится на консервации
В настоящее время завод находится на консервации Фото:

В городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми.

«Продается цех по изготовлению хлебобулочных изделий, кондитерский цех, цех полуфабрикатов (пельменный). Складские помещения, магазин», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

Сообщается, что недвижимость и земля находятся в собственности. В настоящее время завод находится на консервации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске за 5,5 млн рублей продается турбаза. Объект расположен на берегу реки Язьва.

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В городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми. «Продается цех по изготовлению хлебобулочных изделий, кондитерский цех, цех полуфабрикатов (пельменный). Складские помещения, магазин», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Сообщается, что недвижимость и земля находятся в собственности. В настоящее время завод находится на консервации. Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске за 5,5 млн рублей продается турбаза. Объект расположен на берегу реки Язьва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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