В Пермском крае завод продают по цене квартиры

В городе Чусовой Пермского края продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса собственник оценил в 3,15 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленном районе Перми.
«Продается цех по изготовлению хлебобулочных изделий, кондитерский цех, цех полуфабрикатов (пельменный). Складские помещения, магазин», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
Сообщается, что недвижимость и земля находятся в собственности. В настоящее время завод находится на консервации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красновишерске за 5,5 млн рублей продается турбаза. Объект расположен на берегу реки Язьва.
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