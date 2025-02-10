«Тандем для пиара»: продюсер — о скандальном романе SHAMAN и Мизулиной

«Тандем для пиара»: продюсер Рудченко усомнился в романе SHAMAN и Мизулиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичное признание знаменитостей в чувствах друг к другу широко обсуждают в сетях
Публичное признание знаменитостей в чувствах друг к другу широко обсуждают в сетях Фото:

Роман певца Shaman и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — это, скорее, пиар-ход, а не настоящая история любви. Такое мнение в интервью URA.RU высказал продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, союз патриотичного артиста и активного борца с неподобающими культурными явлениями выглядит как искусственно созданный тандем для привлечения внимания СМИ.

Продюсер усомнился в искренности отношений между певцом и Екатериной Мизулиной. «Мне кажется, это больше похоже на романтическую историю, созданную для определенного пиара, чем на реальную связь. Это информационный повод. Я не особо верю в искренние чувства Shaman и Мизулиной», — заявил Рудченко.

Он считает, что союз Shaman, который известен своей патриотической позицией и популярностью среди российских артистов, и Екатерины Мизулиной, активно борющейся с «вредными» культурными явлениями, выглядит как выгодный инфоповод для обоих.

«Мизулина давно занимается борьбой с артистами, чьи взгляды и творчество не соответствуют российским ценностям, и критикует тех, кто занимает, скажем так, антироссийскую позицию. А SHAMAN, напротив, — патриотичный певец, пример для подражания. На этой волне они могли создать тандем для привлечения внимания. Одна показывает, с кем нужно бороться, а другой — демонстрирует, каким должен быть артист», — объяснил продюсер.

Рудченко также отметил, что Shaman и Мизулина находятся «на передовой» в своих ролях, привлекая к себе внимание прессы.

«Сейчас, возможно, есть цель — создать для Мизулиной новый образ, чтобы начали писать не только о ее делах, но и о ней самой как о личности», — добавил он.

Певец Шаман и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оказались в центре внимания после того, как опубликовали неоднозначные посты в социальных сетях, которые публика интерпретировала как публичное признание в любви друг к другу. Мизулина написала в своем Telegram-канале: «Ты мой», а вскоре Shaman ответил фотографией с подписью «Ты моя». Ранее их также сняли в одной из московских школ, где они запечатлены целующимися. Все это вызвало общественный резонанс и тысячи комментариев в сети, активно обсуждая возможный роман между ними.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роман певца Shaman и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — это, скорее, пиар-ход, а не настоящая история любви. Такое мнение в интервью URA.RU высказал продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, союз патриотичного артиста и активного борца с неподобающими культурными явлениями выглядит как искусственно созданный тандем для привлечения внимания СМИ. Продюсер усомнился в искренности отношений между певцом и Екатериной Мизулиной. «Мне кажется, это больше похоже на романтическую историю, созданную для определенного пиара, чем на реальную связь. Это информационный повод. Я не особо верю в искренние чувства Shaman и Мизулиной», — заявил Рудченко. Он считает, что союз Shaman, который известен своей патриотической позицией и популярностью среди российских артистов, и Екатерины Мизулиной, активно борющейся с «вредными» культурными явлениями, выглядит как выгодный инфоповод для обоих. «Мизулина давно занимается борьбой с артистами, чьи взгляды и творчество не соответствуют российским ценностям, и критикует тех, кто занимает, скажем так, антироссийскую позицию. А SHAMAN, напротив, — патриотичный певец, пример для подражания. На этой волне они могли создать тандем для привлечения внимания. Одна показывает, с кем нужно бороться, а другой — демонстрирует, каким должен быть артист», — объяснил продюсер. Рудченко также отметил, что Shaman и Мизулина находятся «на передовой» в своих ролях, привлекая к себе внимание прессы. «Сейчас, возможно, есть цель — создать для Мизулиной новый образ, чтобы начали писать не только о ее делах, но и о ней самой как о личности», — добавил он. Певец Шаман и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оказались в центре внимания после того, как опубликовали неоднозначные посты в социальных сетях, которые публика интерпретировала как публичное признание в любви друг к другу. Мизулина написала в своем Telegram-канале: «Ты мой», а вскоре Shaman ответил фотографией с подписью «Ты моя». Ранее их также сняли в одной из московских школ, где они запечатлены целующимися. Все это вызвало общественный резонанс и тысячи комментариев в сети, активно обсуждая возможный роман между ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...