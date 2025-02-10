«Тандем для пиара»: продюсер — о скандальном романе SHAMAN и Мизулиной

Роман певца Shaman и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — это, скорее, пиар-ход, а не настоящая история любви. Такое мнение в интервью URA.RU высказал продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, союз патриотичного артиста и активного борца с неподобающими культурными явлениями выглядит как искусственно созданный тандем для привлечения внимания СМИ.
Продюсер усомнился в искренности отношений между певцом и Екатериной Мизулиной. «Мне кажется, это больше похоже на романтическую историю, созданную для определенного пиара, чем на реальную связь. Это информационный повод. Я не особо верю в искренние чувства Shaman и Мизулиной», — заявил Рудченко.
Он считает, что союз Shaman, который известен своей патриотической позицией и популярностью среди российских артистов, и Екатерины Мизулиной, активно борющейся с «вредными» культурными явлениями, выглядит как выгодный инфоповод для обоих.
«Мизулина давно занимается борьбой с артистами, чьи взгляды и творчество не соответствуют российским ценностям, и критикует тех, кто занимает, скажем так, антироссийскую позицию. А SHAMAN, напротив, — патриотичный певец, пример для подражания. На этой волне они могли создать тандем для привлечения внимания. Одна показывает, с кем нужно бороться, а другой — демонстрирует, каким должен быть артист», — объяснил продюсер.
Рудченко также отметил, что Shaman и Мизулина находятся «на передовой» в своих ролях, привлекая к себе внимание прессы.
«Сейчас, возможно, есть цель — создать для Мизулиной новый образ, чтобы начали писать не только о ее делах, но и о ней самой как о личности», — добавил он.
Певец Шаман и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оказались в центре внимания после того, как опубликовали неоднозначные посты в социальных сетях, которые публика интерпретировала как публичное признание в любви друг к другу. Мизулина написала в своем Telegram-канале: «Ты мой», а вскоре Shaman ответил фотографией с подписью «Ты моя». Ранее их также сняли в одной из московских школ, где они запечатлены целующимися. Все это вызвало общественный резонанс и тысячи комментариев в сети, активно обсуждая возможный роман между ними.
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