В Петербурге сменился владелец земли на Матисовом острове: первая крупная сделка 2025 года

В начале 2025 года на рынке земельных участков Санкт-Петербурга компания Fizika Development приобрела у Группы ЛСР земельный участок, расположенный на Матисовом острове. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила около 6 миллиардов рублей.
«В нынешней экономической ситуации компаниям с большим земельным банком для улучшения баланса активов эффективнее продавать некоторые участки, нежели вводить их в деловой оборот. Вот и в случае с проектом на Матисовом острове мы получили весьма привлекательное предложение, которое позволит нам дополнительно повысить устойчивость своего бизнеса, а покупателям — стать владельцами земли с полностью согласованной разрешительной документацией», — сообщила Группа ЛСР «Деловому Петербургу».
Данный участок имеет историю, начиная с покупки его Группой ЛСР в конце 2021 года. В последующем, компания получила все необходимые разрешения и согласования на строительство трех корпусов жилого комплекса общей площадью 133 тысячи квадратных метров. В проект включено строительство более 1600 квартир и социальной инфраструктуры, включая детские сады и медицинские учреждения. Матисов остров, благодаря таким проектам, превращается в новую престижную локацию для жизни и инвестиций. По словам управляющего партнера ГК Fizika Development Александра Кравцова «Деловому Петербургу», новый проект позволит сформировать здесь жилой квартал бизнес-класса и значительно повысить привлекательность района. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 23 миллиардов рублей, а строительство начнется уже в мае 2025 года.
Несмотря на высокие ставки по ипотеке, спрос на качественное жилье в престижных районах остается стабильным. Это подтверждается и данными NF Group, указывающими на рекордно низкий объем предложения элитного жилья при росте цен и спроса. Эксперты рынка, такие как Антон Орлов из Nikoliers, положительно оценивают потенциал нового проекта на Матисовом острове. Они считают, что такие разработки способны не только преобразить локацию, но и обеспечить высокие показатели по продажам за счет уникальности и качества предложения.
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