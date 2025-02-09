Бекмансуров специально выбрал день нападения на Пермский университет

Тимур Бекмансуров, устроивший в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском университете, выбрал именно этот день не случайно. По данным судебных материалов, он рассчитывал, что в это время в вузе будет максимальное количество людей.
«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших», — цитирует РИА «Новости» материалы суда.
За вооруженное нападение на вуз, в результате которого погибли шесть человек, а десятки получили ранения и травмы, Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.
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