09 февраля 2025

Бекмансуров специально выбрал день нападения на Пермский университет

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Тимур Бекмансуров отбывает пожизненный срок
Тимур Бекмансуров отбывает пожизненный срок Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском университете, выбрал именно этот день не случайно. По данным судебных материалов, он рассчитывал, что в это время в вузе будет максимальное количество людей.

«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших», — цитирует РИА «Новости» материалы суда.

За вооруженное нападение на вуз, в результате которого погибли шесть человек, а десятки получили ранения и травмы, Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно

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Тимур Бекмансуров, устроивший в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском университете, выбрал именно этот день не случайно. По данным судебных материалов, он рассчитывал, что в это время в вузе будет максимальное количество людей. «Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших», — цитирует РИА «Новости» материалы суда. За вооруженное нападение на вуз, в результате которого погибли шесть человек, а десятки получили ранения и травмы, Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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