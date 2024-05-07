Напавшему на пермский вуз Бекмансурову не удалось обжаловать приговор

07 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

У Бекмансурова не получилось смягчить приговор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Ему оставили пожизненный срок. «Верховный суд РФ оставил пожизненный приговор Бекмансурова в силе», — пишут «Известия». Уточняется, что это была последняя возможность изменить наказание Во время заседания прокурор отметил, что Бекмансурову трудно сидеть по состоянию здоровья. Также было отмечено, что суд назначил наказание без учета состояния здоровья обвиняемого. Кроме этого Бекмансуров попросил снизить размер оплаты за работу назначенного ему адвоката. Он не может оплатить 14 тысяч рублей из-за инвалидности. Бексмансурова осудили за стрельбу в ПГНИУ, которую он устроил в сентябре 2021 года. В результате атаки погибло шесть человек, десятки получили ранения и травмы различной степени тяжести. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он пытался обжаловать это решение в апелляционном суде Нижнего Новгорода, но его оставили без изменений. Тогда Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Ему оставили пожизненный срок. «Верховный суд РФ оставил пожизненный приговор Бекмансурова в силе», — пишут «Известия». Уточняется, что это была последняя возможность изменить наказание Во время заседания прокурор отметил, что Бекмансурову трудно сидеть по состоянию здоровья. Также было отмечено, что суд назначил наказание без учета состояния здоровья обвиняемого. Кроме этого Бекмансуров попросил снизить размер оплаты за работу назначенного ему адвоката. Он не может оплатить 14 тысяч рублей из-за инвалидности. Бексмансурова осудили за стрельбу в ПГНИУ, которую он устроил в сентябре 2021 года. В результате атаки погибло шесть человек, десятки получили ранения и травмы различной степени тяжести. В конце декабря 2022 года Пермский краевой суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он пытался обжаловать это решение в апелляционном суде Нижнего Новгорода, но его оставили без изменений. Тогда Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ.