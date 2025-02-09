09 февраля 2025
08 февраля 2025

В ЯНАО ребенок скончался из-за 18 магнитов. Фото

Двухлетний мальчик из города Губкинского проглотил 18 магнитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок проглотил 18 магнитов в ЯНАО
Ребенок проглотил 18 магнитов в ЯНАО Фото:

Родители из микрорайона Пурпе города Губкинского не заметили, как их двухлетний ребенок проглотил 18 мелких магнитов — они сразу же обратились за медпомощью. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Трагедия произошла в поселке Пурпе. Двухлетний Матвей проглотил 18 маленьких магнитиков, которые нашел, когда игрался. Родители сразу же вызвали скорую, но ребенок скончался спустя три часа. У них остался старший сын-школьник», — сообщили в telegram-канале «Реальный Ноябрьск» и «Плохие новости».

Корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там информацию о гибели мальчика подтвердили.

«Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — сообщил представитель депздрава.

По сообщениям источника, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал.

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Родители из микрорайона Пурпе города Губкинского не заметили, как их двухлетний ребенок проглотил 18 мелких магнитов — они сразу же обратились за медпомощью. Об этом сообщили в социальных сетях. «Трагедия произошла в поселке Пурпе. Двухлетний Матвей проглотил 18 маленьких магнитиков, которые нашел, когда игрался. Родители сразу же вызвали скорую, но ребенок скончался спустя три часа. У них остался старший сын-школьник», — сообщили в telegram-канале «Реальный Ноябрьск» и «Плохие новости». Корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там информацию о гибели мальчика подтвердили. «Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — сообщил представитель депздрава. По сообщениям источника, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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