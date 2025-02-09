Родители из микрорайона Пурпе города Губкинского не заметили, как их двухлетний ребенок проглотил 18 мелких магнитов — они сразу же обратились за медпомощью. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Трагедия произошла в поселке Пурпе. Двухлетний Матвей проглотил 18 маленьких магнитиков, которые нашел, когда игрался. Родители сразу же вызвали скорую, но ребенок скончался спустя три часа. У них остался старший сын-школьник», — сообщили в telegram-канале «Реальный Ноябрьск» и «Плохие новости».
Корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент здравоохранения. Там информацию о гибели мальчика подтвердили.
«Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — сообщил представитель депздрава.
По сообщениям источника, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая через дорогу возле гипермаркета. По счастливой случайности, он не пострадал.
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