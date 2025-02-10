В период с декабря по январь квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга подорожали независимо от количества комнат. Анализ провели в АН «Этажи» и поделились им с URA.RU.
Так, однокомнатные квартиры подорожали на 1284 рубля, один «квадрат» стал стоить 143,6 тысяч рублей в среднем (+0,90%). «Двушки» стали дороже на 3159 рубля, в январе стоимость квадратного метра достигла 127,6 тысяч рублей в среднем, а трехкомнатные квартиры подорожали наименее заметно — до 117,1 тысяч рублей за «квадрат» (+475 рублей или 0,41%).
Большая половина покупателей (50,72%) делали выбор в пользу однокомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры купили 30,43%, а трехкомнатные — 17,39%. В среднем квартиры на вторичном рынке стали продавать дольше, срок экспозиции составил 3,12 месяца — это больше на 0,47 месяца в сравнении с декабрем.
Самым популярным районом для покупки вторичной недвижимости стал Академический. Также в топ-3 вошли: Автовокзал и Юго-Западный.
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