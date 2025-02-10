10 февраля 2025

В Екатеринбурге подорожали квартиры на вторичном рынке. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартиры в центре в среднем стоили 153,5 тысяч рублей
Квартиры в центре в среднем стоили 153,5 тысяч рублей Фото:

В период с декабря по январь квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга подорожали независимо от количества комнат. Анализ провели в АН «Этажи» и поделились им с URA.RU. 

Так, однокомнатные квартиры подорожали на 1284 рубля, один «квадрат» стал стоить 143,6 тысяч рублей в среднем (+0,90%). «Двушки» стали дороже на 3159 рубля, в январе стоимость квадратного метра достигла 127,6 тысяч рублей в среднем, а трехкомнатные квартиры подорожали наименее заметно — до 117,1 тысяч рублей за «квадрат» (+475 рублей или 0,41%). 

Большая половина покупателей (50,72%) делали выбор в пользу однокомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры купили 30,43%, а трехкомнатные — 17,39%. В среднем квартиры на вторичном рынке стали продавать дольше, срок экспозиции составил 3,12 месяца — это больше на 0,47 месяца в сравнении с декабрем. 

Самым популярным районом для покупки вторичной недвижимости стал Академический. Также в топ-3 вошли: Автовокзал и Юго-Западный.  

На диаграмме наглядно показан рост стоимости жилья
На диаграмме наглядно показан рост стоимости жилья
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с декабря по январь квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга подорожали независимо от количества комнат. Анализ провели в АН «Этажи» и поделились им с URA.RU.  Так, однокомнатные квартиры подорожали на 1284 рубля, один «квадрат» стал стоить 143,6 тысяч рублей в среднем (+0,90%). «Двушки» стали дороже на 3159 рубля, в январе стоимость квадратного метра достигла 127,6 тысяч рублей в среднем, а трехкомнатные квартиры подорожали наименее заметно — до 117,1 тысяч рублей за «квадрат» (+475 рублей или 0,41%).  Большая половина покупателей (50,72%) делали выбор в пользу однокомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры купили 30,43%, а трехкомнатные — 17,39%. В среднем квартиры на вторичном рынке стали продавать дольше, срок экспозиции составил 3,12 месяца — это больше на 0,47 месяца в сравнении с декабрем.  Самым популярным районом для покупки вторичной недвижимости стал Академический. Также в топ-3 вошли: Автовокзал и Юго-Западный.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...