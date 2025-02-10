В Кремле ответили на вопрос URA.RU о желании Трампа купить Газу

В Кремле отреагировали на желание Трампа купить Газу
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В Кремле отреагировали на желание Дональда Трампа купить сектор Газа
В Кремле отреагировали на желание Дональда Трампа купить сектор Газа Фото:

В Кремле ожидают деталей заявления президента США Дональда Трампа о возможности купать территорию сектора Газа. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное — это жители Газы, которым было обещано решение палестинского вопроса Совбезом ООН.

«Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там 1-1,2 миллиона палестинцев живет. Наверное, вот это главный вопрос. Это те люди, которым, которых, собственно, соответствующими резолюциями Совета безопасности [ООН] было обещано государственное решение ближневосточной проблемы. Вопросов очень много возникает. Деталей пока мы с вами не знаем. Поэтому здесь, наверное, нужно набраться, набраться терпения», — сказал представитель Кремля.

Трамп заявил о желании купить сектор Газа. Он намерен установить там американский контроль и привлечь другие страны, прежде всего арабские, для восстановления территории.

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В Кремле ожидают деталей заявления президента США Дональда Трампа о возможности купать территорию сектора Газа. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное — это жители Газы, которым было обещано решение палестинского вопроса Совбезом ООН. «Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там 1-1,2 миллиона палестинцев живет. Наверное, вот это главный вопрос. Это те люди, которым, которых, собственно, соответствующими резолюциями Совета безопасности [ООН] было обещано государственное решение ближневосточной проблемы. Вопросов очень много возникает. Деталей пока мы с вами не знаем. Поэтому здесь, наверное, нужно набраться, набраться терпения», — сказал представитель Кремля. Трамп заявил о желании купить сектор Газа. Он намерен установить там американский контроль и привлечь другие страны, прежде всего арабские, для восстановления территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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