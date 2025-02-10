Тоннели метротрама в Челябинске построят за 8,8 млрд рублей

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Тоннели должны быть построены в 2026 году
Тоннели должны быть построены в 2026 году Фото:

Компания «Моспроект-3», являющаяся генподрядчиком строительства метротрама в Челябинске, ищет подрядчика для прокладки тоннелей за 8,8 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

«Подрядчику необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке тоннелей от остановки на улице Овчинникова до станций на улицах Косарева и Каслинской. Трасса пройдет от пересечения улиц Овчинникова и 1-й Окружной вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса», — следует из техзадания.

Заявки от будущих исполнителей работ принимают до 24 февраля. Победитель аукциона должен приступить к работам 28 марта, а сдать готовый объект 3 декабря 2026 года.

На данный момент «Моспроект-3» занимается выемкой грунта на котловане будущей станции на улице Овчинникова. Выполнено более половины работ.

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Компания «Моспроект-3», являющаяся генподрядчиком строительства метротрама в Челябинске, ищет подрядчика для прокладки тоннелей за 8,8 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок. «Подрядчику необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке тоннелей от остановки на улице Овчинникова до станций на улицах Косарева и Каслинской. Трасса пройдет от пересечения улиц Овчинникова и 1-й Окружной вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса», — следует из техзадания. Заявки от будущих исполнителей работ принимают до 24 февраля. Победитель аукциона должен приступить к работам 28 марта, а сдать готовый объект 3 декабря 2026 года. На данный момент «Моспроект-3» занимается выемкой грунта на котловане будущей станции на улице Овчинникова. Выполнено более половины работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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