Тоннели метротрама в Челябинске построят за 8,8 млрд рублей

Компания «Моспроект-3», являющаяся генподрядчиком строительства метротрама в Челябинске, ищет подрядчика для прокладки тоннелей за 8,8 миллиарда рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
«Подрядчику необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке тоннелей от остановки на улице Овчинникова до станций на улицах Косарева и Каслинской. Трасса пройдет от пересечения улиц Овчинникова и 1-й Окружной вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса», — следует из техзадания.
Заявки от будущих исполнителей работ принимают до 24 февраля. Победитель аукциона должен приступить к работам 28 марта, а сдать готовый объект 3 декабря 2026 года.
На данный момент «Моспроект-3» занимается выемкой грунта на котловане будущей станции на улице Овчинникова. Выполнено более половины работ.
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