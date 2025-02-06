Строители наполовину вырыли котлован для начала проходки челябинского метротрама

Строители наполовину вынули грунт на котловане на улице Овчинникова для начала первой щитовой проходки подземных тоннелей до площади Революции в Челябинске. Общая стройготовность объекта оценивается в 62 %, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Большая часть земляных работ уже сделана — разработано и вывезено более 5300 тонн земли из котлована размером 62 на 19 метров. Строительная готовность всех работ на строительной площадке станции „Улица Овчинникова“ оценивается в 62 %»,- цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний «Моспроект-3» Константина Матвеева.
После полной выемки грунта метростроители соорудят железобетонный лоток размером 20 на 19 метров и толщиной 1100 мм. На него установят проходческий механизированный комплекс для строительства тоннелей в сторону станции «Площадь Революции».
Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»). Длина ветки превысит девять километров.
Строительство ведется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно быть завершено в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам придет в Чурилово.
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