09 февраля 2025

Компании ХМАО набирают нефтяников на зарплату в 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО требуются нефтяники на зарплату почти в полмиллиона рублей
В ХМАО требуются нефтяники на зарплату почти в полмиллиона рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе мастерам по повышению нефтеотдачи готовы платить зарплату более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Центр занятости населения.

«Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре: мастер по повышению нефтеотдачи пластов — зарплата 402 772 рублей в Нягане, руководитель проекта — зарплата 394 310 рублей в Урае», — следует из публикации ведомства в соцсети «ВКонтакте». Главный инженер тем временем может рассчитывать на оплату примерно в 350 тысяч рублей.

В регионе наблюдается высокий спрос на водителей, электромонтеров и подсобных рабочих. Также югорский рынок труда остро нуждается в рабочих по благоустройству населенных пунктов и операторах по добыче нефти и газа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли зарплаты у стоматологов. Средний уровень их зарплат достиг 200 тысяч рублей в месяц.

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В Ханты-Мансийском автономном округе мастерам по повышению нефтеотдачи готовы платить зарплату более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Центр занятости населения. «Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре: мастер по повышению нефтеотдачи пластов — зарплата 402 772 рублей в Нягане, руководитель проекта — зарплата 394 310 рублей в Урае», — следует из публикации ведомства в соцсети «ВКонтакте». Главный инженер тем временем может рассчитывать на оплату примерно в 350 тысяч рублей. В регионе наблюдается высокий спрос на водителей, электромонтеров и подсобных рабочих. Также югорский рынок труда остро нуждается в рабочих по благоустройству населенных пунктов и операторах по добыче нефти и газа. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выросли зарплаты у стоматологов. Средний уровень их зарплат достиг 200 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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