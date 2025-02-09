09 февраля 2025

«На СВО за полтора кило пельменей в день»: свердловский солдат пожаловался на мизерную зарплату

Свердловский боец полгода находится в зоне СВО за 17 тысяч рублей в месяц
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Боец отправился на фронт добровольно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нижнего Тагила Дмитрий Б. отправился в зону спецоперации РФ на Украине и теперь получает 17,8 тысячи рублей в месяц, хотя при подписании контракта ему обещали 195 тысяч ежемесячно. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Полгода на СВО за полтора кило пельменей в день. Дмитрий Б. родину защищает ответственно, но есть нюанс. С его слов, „зарплату он получает по 17800, хотя в объявлении было написано от 195000“. То есть чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кило пельменей или обеда в фастфуде», — написал Иванов.

Мужчина подписал контракт с Минобороны в июне прошлого года и тем же месяцем отправился на фронт. Письмо с жалобой от военнослужащего Иванов получил в декабре. Позже в ходе проверки подтвердилось, что Дмитрию выплачивали зарплату не в полном объеме. «Командиру воинской части внесено представление, выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства», — пояснил депутат.

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Военнослужащий из Нижнего Тагила Дмитрий Б. отправился в зону спецоперации РФ на Украине и теперь получает 17,8 тысячи рублей в месяц, хотя при подписании контракта ему обещали 195 тысяч ежемесячно. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Полгода на СВО за полтора кило пельменей в день. Дмитрий Б. родину защищает ответственно, но есть нюанс. С его слов, „зарплату он получает по 17800, хотя в объявлении было написано от 195000“. То есть чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кило пельменей или обеда в фастфуде», — написал Иванов. Мужчина подписал контракт с Минобороны в июне прошлого года и тем же месяцем отправился на фронт. Письмо с жалобой от военнослужащего Иванов получил в декабре. Позже в ходе проверки подтвердилось, что Дмитрию выплачивали зарплату не в полном объеме. «Командиру воинской части внесено представление, выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства», — пояснил депутат.
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