Силовики опубликовали кадры задержания директора института ЮУрГУ Демина

Директора института ЮУрГУ Демина задержали на рабочем месте, его дом обыскали
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Демин был задержан на рабочем месте
Александр Демин был задержан на рабочем месте Фото:

Пресс-службы челябинских управлений ФСБ и СКР опубликовали кадры задержания директора института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Александра Демина. Судя по кадрам, кандидата экономических наук задерживали на рабочем месте, в его доме проводили обысковые мероприятия.

Сотрудники ФСБ и СКР пришли в главный корпус ЮУрГУ. Там Демин был задержан. Параллельно с этим силовики работали по месту его жительства.

После задержания Демина доставили в следственный отдел по центральному району Челябинска. Там ему предъявили обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, Демин потребовал от подчиненного передавать ему заработную плату. Тот повиновался и с сентября 2020 по май 2024 годы выполнял указание руководителя. За все время он передал Демину не менее 593 тысяч рублей.

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Пресс-службы челябинских управлений ФСБ и СКР опубликовали кадры задержания директора института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Александра Демина. Судя по кадрам, кандидата экономических наук задерживали на рабочем месте, в его доме проводили обысковые мероприятия. Сотрудники ФСБ и СКР пришли в главный корпус ЮУрГУ. Там Демин был задержан. Параллельно с этим силовики работали по месту его жительства. После задержания Демина доставили в следственный отдел по центральному району Челябинска. Там ему предъявили обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, Демин потребовал от подчиненного передавать ему заработную плату. Тот повиновался и с сентября 2020 по май 2024 годы выполнял указание руководителя. За все время он передал Демину не менее 593 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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