Силовики опубликовали кадры задержания директора института ЮУрГУ Демина

Пресс-службы челябинских управлений ФСБ и СКР опубликовали кадры задержания директора института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Александра Демина. Судя по кадрам, кандидата экономических наук задерживали на рабочем месте, в его доме проводили обысковые мероприятия.
Сотрудники ФСБ и СКР пришли в главный корпус ЮУрГУ. Там Демин был задержан. Параллельно с этим силовики работали по месту его жительства.
После задержания Демина доставили в следственный отдел по центральному району Челябинска. Там ему предъявили обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
По версии следствия, Демин потребовал от подчиненного передавать ему заработную плату. Тот повиновался и с сентября 2020 по май 2024 годы выполнял указание руководителя. За все время он передал Демину не менее 593 тысяч рублей.
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