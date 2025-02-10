«Родня вредничает»: семья погибшего на СВО свердловчанина готовится к борьбе за наследство

Семья погибшего на СВО свердловчанина готовится к борьбе за наследство

11 февраля 2025 в 09:16 Размер текста - 17 +

У Юлии Могилевской пять детей, трое родились в браке с Антоном Фото: Размик Закарян © URA.RU В свердловском селе Акбаш (Нижнесергинский район) семья погибшего на СВО бойца Антона Могилевского готовится к борьбе за наследство. Сейчас не все родственники погибшего способствуют получению нужного документа из Казахстана, чтобы по закону разделить выплату. Об этом URA.RU рассказала его жена Юлия Могилевская. Новость по теме «Ни гроба, ни денег»: как выживает свердловчанка с пятью детьми после гибели мужа на СВО. Фото, видео Для разделения довольствия по наследникам семья погибшего должна получить свидетельство о смерти отца — Юрия Могилевского — гражданина Казахстана. «У нас сейчас шесть наследников, на которых будут делиться все выплаты. Когда мы предоставим документ о том, что мой свекр — папа Антона — умер, то сумма уже будет делиться на пять человек», — рассказала вдова Юлия Могилевская. По ее словам, идет речь о ней, маме Антона и трех общих детях. По словам Юлии, отец Антона умер в 2019 году в городе Ленгер (Туркестанская область, Казахстан). Свидетельство о смерти находится именно там. У Антона есть брат — биологический сын Юрия, который живет в Екатеринбурге. «Ему нужно просто сходить в посольство и запросить данные, как сыну. Но они вредничают и не хотят. В военкомате вообще эту ситуацию не понимают», — сказала Юлия. Заявки на предоставление копии свидетельства направляет и военкомат, однако есть вероятность отказа. «Это ведь другое государство и гражданство, другая военная структура. <…> Ладно с этим свидетельством о смерти, но они [военкомат] не могут понять, почему родственники вредничают», — поделилась женщина, отметив, что в свидетельстве о рождении Антона указан Юрий Могилевский, однако боец так ни разу и не видел отца. Могилевские живут в доме с печным отоплением в поселке Акбаш Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщина рассказала, что для заморозки доли Юрия в наследстве Антона достаточно сопроводительного письма, которое уже направил военкомат. «Воинская часть мне сказала, что этого достаточно для того, чтобы часть отца временно заморозили, пока мы добываем эти документы. Когда мы предоставим их, оставшуюся часть на нас поделят. <…> У меня сейчас проблемы только со стороны родственников», — пояснила Могилевская. Контракт с Минобороны Антон Могилевский заключил в феврале 2024-го, а в ночь на 17 июля погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). В декабре женщина рассказывала, что не может получить выплаты из-за того, что ее супруг не был признан погибшим. 17 января Юлия наконец получила этот документ, а 22-го ей выдали свидетельство о смерти. Сейчас многодетной маме говорят, что семья получит выплаты в течение двух-трех месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском селе Акбаш (Нижнесергинский район) семья погибшего на СВО бойца Антона Могилевского готовится к борьбе за наследство. Сейчас не все родственники погибшего способствуют получению нужного документа из Казахстана, чтобы по закону разделить выплату. Об этом URA.RU рассказала его жена Юлия Могилевская. Для разделения довольствия по наследникам семья погибшего должна получить свидетельство о смерти отца — Юрия Могилевского — гражданина Казахстана. «У нас сейчас шесть наследников, на которых будут делиться все выплаты. Когда мы предоставим документ о том, что мой свекр — папа Антона — умер, то сумма уже будет делиться на пять человек», — рассказала вдова Юлия Могилевская. По ее словам, идет речь о ней, маме Антона и трех общих детях. По словам Юлии, отец Антона умер в 2019 году в городе Ленгер (Туркестанская область, Казахстан). Свидетельство о смерти находится именно там. У Антона есть брат — биологический сын Юрия, который живет в Екатеринбурге. «Ему нужно просто сходить в посольство и запросить данные, как сыну. Но они вредничают и не хотят. В военкомате вообще эту ситуацию не понимают», — сказала Юлия. Заявки на предоставление копии свидетельства направляет и военкомат, однако есть вероятность отказа. «Это ведь другое государство и гражданство, другая военная структура. <…> Ладно с этим свидетельством о смерти, но они [военкомат] не могут понять, почему родственники вредничают», — поделилась женщина, отметив, что в свидетельстве о рождении Антона указан Юрий Могилевский, однако боец так ни разу и не видел отца. Женщина рассказала, что для заморозки доли Юрия в наследстве Антона достаточно сопроводительного письма, которое уже направил военкомат. «Воинская часть мне сказала, что этого достаточно для того, чтобы часть отца временно заморозили, пока мы добываем эти документы. Когда мы предоставим их, оставшуюся часть на нас поделят. <…> У меня сейчас проблемы только со стороны родственников», — пояснила Могилевская. Контракт с Минобороны Антон Могилевский заключил в феврале 2024-го, а в ночь на 17 июля погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). В декабре женщина рассказывала, что не может получить выплаты из-за того, что ее супруг не был признан погибшим. 17 января Юлия наконец получила этот документ, а 22-го ей выдали свидетельство о смерти. Сейчас многодетной маме говорят, что семья получит выплаты в течение двух-трех месяцев.