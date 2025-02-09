09 февраля 2025

Shot: хоккеист устроил драку в самолете Utair, летящем в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист устроил драку на рейсе Utair из Москвы в Сургут
Хоккеист устроил драку на рейсе Utair из Москвы в Сургут Фото:

На борту самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Москва — Сургут (ХМАО), произошел инцидент с участием хоккеиста московской любительской команды «Чупакабра». Во время снижения спортсмен напал на одного из пассажиров и начал его избивать, пишет telegram-канал Shot.

«Борт уже готовился к посадке в аэропорту, как на высоте около 3000 метров хоккеист-любитель хоккейной команды „Чупакабра“ Андрей П. начал избивать своего соседа. Сразу после приземления в Сургуте на борт вызвали полицию», — указано в публикации telegram-канала Shot.

Хоккеист, по данным telegram-канала, сейчас не принимает участия в матчах: он дисквалифицирован из-за отсутствия необходимых документов. Команда, где он состоит, выступает в лиге «Трудовые резервы».

URA.RU направило запрос в транспортную полицию, чтобы получить комментарии о случившемся и возможных последствиях для хулигана. В ведомстве уточняют информацию.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута трое вахтовиков, перебрав с алкоголем, начали вести себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.

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На борту самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Москва — Сургут (ХМАО), произошел инцидент с участием хоккеиста московской любительской команды «Чупакабра». Во время снижения спортсмен напал на одного из пассажиров и начал его избивать, пишет telegram-канал Shot. «Борт уже готовился к посадке в аэропорту, как на высоте около 3000 метров хоккеист-любитель хоккейной команды „Чупакабра“ Андрей П. начал избивать своего соседа. Сразу после приземления в Сургуте на борт вызвали полицию», — указано в публикации telegram-канала Shot. Хоккеист, по данным telegram-канала, сейчас не принимает участия в матчах: он дисквалифицирован из-за отсутствия необходимых документов. Команда, где он состоит, выступает в лиге «Трудовые резервы». URA.RU направило запрос в транспортную полицию, чтобы получить комментарии о случившемся и возможных последствиях для хулигана. В ведомстве уточняют информацию. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута трое вахтовиков, перебрав с алкоголем, начали вести себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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