Shot: хоккеист устроил драку в самолете Utair, летящем в ХМАО

На борту самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Москва — Сургут (ХМАО), произошел инцидент с участием хоккеиста московской любительской команды «Чупакабра». Во время снижения спортсмен напал на одного из пассажиров и начал его избивать, пишет telegram-канал Shot.
«Борт уже готовился к посадке в аэропорту, как на высоте около 3000 метров хоккеист-любитель хоккейной команды „Чупакабра“ Андрей П. начал избивать своего соседа. Сразу после приземления в Сургуте на борт вызвали полицию», — указано в публикации telegram-канала Shot.
Хоккеист, по данным telegram-канала, сейчас не принимает участия в матчах: он дисквалифицирован из-за отсутствия необходимых документов. Команда, где он состоит, выступает в лиге «Трудовые резервы».
URA.RU направило запрос в транспортную полицию, чтобы получить комментарии о случившемся и возможных последствиях для хулигана. В ведомстве уточняют информацию.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута трое вахтовиков, перебрав с алкоголем, начали вести себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!