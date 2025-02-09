Транспортная полиция разбирается в причинах драки на борту самолета в Сургут

Транспортная полиция разбирается в драке, которая произошла на борту рейса Utair из Москвы в Сургут (ХМАО). Двое пассажиров поссорились из-за личной неприязни, и один из них ударил второго по лицу, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень и тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — сообщили агентству в транспортной полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел на утреннем рейсе. Сообщение поступило в полицию аэропорта Сургута 10 февраля в 4:10. Правоохранители задержали двух мужчин 42 и 43 лет и отвезли их в участок. Сейчас полиция выясняет, что стало причиной конфликта и насколько серьезные травмы получил пострадавший. По итогам разбирательства решат, будут ли заводить уголовное дело на нарушителя.
Ранее URA.RU писало, что московский хоккеист устроил драку в самолете Utair, летящем из Москвы в Сургут. После посадки дебошира задержала полиция.
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