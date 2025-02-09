09 февраля 2025

Транспортная полиция разбирается в причинах драки на борту самолета в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Сургута транспортная полиция задержала участников драки на борту самолета Utair
В аэропорту Сургута транспортная полиция задержала участников драки на борту самолета Utair Фото:

Транспортная полиция разбирается в драке, которая произошла на борту рейса Utair из Москвы в Сургут (ХМАО). Двое пассажиров поссорились из-за личной неприязни, и один из них ударил второго по лицу, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень и тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — сообщили агентству в транспортной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел на утреннем рейсе. Сообщение поступило в полицию аэропорта Сургута 10 февраля в 4:10. Правоохранители задержали двух мужчин 42 и 43 лет и отвезли их в участок. Сейчас полиция выясняет, что стало причиной конфликта и насколько серьезные травмы получил пострадавший. По итогам разбирательства решат, будут ли заводить уголовное дело на нарушителя.

Ранее URA.RU писало, что московский хоккеист устроил драку в самолете Utair, летящем из Москвы в Сургут. После посадки дебошира задержала полиция. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная полиция разбирается в драке, которая произошла на борту рейса Utair из Москвы в Сургут (ХМАО). Двое пассажиров поссорились из-за личной неприязни, и один из них ударил второго по лицу, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень и тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — сообщили агентству в транспортной полиции. По данным ведомства, инцидент произошел на утреннем рейсе. Сообщение поступило в полицию аэропорта Сургута 10 февраля в 4:10. Правоохранители задержали двух мужчин 42 и 43 лет и отвезли их в участок. Сейчас полиция выясняет, что стало причиной конфликта и насколько серьезные травмы получил пострадавший. По итогам разбирательства решат, будут ли заводить уголовное дело на нарушителя. Ранее URA.RU писало, что московский хоккеист устроил драку в самолете Utair, летящем из Москвы в Сургут. После посадки дебошира задержала полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...