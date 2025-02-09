Главный онколог ХМАО назвал основные признаки рака

Главный онколог ХМАО Евгений Билан назвал основные признаки онкологического заболевания, при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения округа.
«Сигналом для обращения к врачу являются: значительная потеря веса без изменения образа жизни, любые признаки кровотечения из внутренних органов, необычные выделения из молочных желез и прямой кишки. А также длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе, уплотнения в любой части тела, особенно в молочных железах», — передает пресс-служба слова Билана.
Также могут указывать на рак и увеличение и уплотнение лимфатических узлов, любые кожные новообразования и заметные изменения родинок. «Наличие перечисленных симптомов не всегда означает онкологию, но это точно повод для обращения к врачу» — добавил онколог.
Ранее URA.RU писало, что главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Среди них оказались рак предстательной и молочной железы.
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