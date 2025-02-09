09 февраля 2025

Главный онколог ХМАО назвал основные признаки рака

Главный онколог ХМАО сообщил об основных признаках рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Билан объяснил, как определить возможный рак по симптомам
Евгений Билан объяснил, как определить возможный рак по симптомам Фото:

Главный онколог ХМАО Евгений Билан назвал основные признаки онкологического заболевания, при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения округа.

«Сигналом для обращения к врачу являются: значительная потеря веса без изменения образа жизни, любые признаки кровотечения из внутренних органов, необычные выделения из молочных желез и прямой кишки. А также длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе, уплотнения в любой части тела, особенно в молочных железах», — передает пресс-служба слова Билана.

Также могут указывать на рак и увеличение и уплотнение лимфатических узлов, любые кожные новообразования и заметные изменения родинок. «Наличие перечисленных симптомов не всегда означает онкологию, но это точно повод для обращения к врачу» — добавил онколог.

Ранее URA.RU писало, что главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Среди них оказались рак предстательной и молочной железы.

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Главный онколог ХМАО Евгений Билан назвал основные признаки онкологического заболевания, при которых нужно незамедлительно обратиться к врачу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения округа. «Сигналом для обращения к врачу являются: значительная потеря веса без изменения образа жизни, любые признаки кровотечения из внутренних органов, необычные выделения из молочных желез и прямой кишки. А также длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе, уплотнения в любой части тела, особенно в молочных железах», — передает пресс-служба слова Билана. Также могут указывать на рак и увеличение и уплотнение лимфатических узлов, любые кожные новообразования и заметные изменения родинок. «Наличие перечисленных симптомов не всегда означает онкологию, но это точно повод для обращения к врачу» — добавил онколог. Ранее URA.RU писало, что главный онколог ХМАО раскрыл наиболее распространенные виды рака у югорчан. Среди них оказались рак предстательной и молочной железы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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