Челябинцам советуют прививаться от гриппа летом

Жителей Челябинской области призывают прививаться от гриппа и ОРВИ летом, а не осенью, чтобы к октябрю, когда начинается активная циркуляция вирусов, выработался иммунитет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.
«Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить летом, когда вокруг нет больных. К октябрю, когда будет рост заболеваемости, выработается иммунитет», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее цитирует корреспондент URA.RU.
Желающим поставить прививку, когда вся бесплатная вакцина уже реализована, нужно взять рецепт в поликлинике. С ним в аптеке можно купить нужный препарат.
В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек. Примерно полмиллиона — это дети, сообщила ранее Верзакова.
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