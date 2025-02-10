Челябинцам советуют прививаться от гриппа летом

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Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить летом, когда вокруг нет больных
Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить летом, когда вокруг нет больных Фото:

Жителей Челябинской области призывают прививаться от гриппа и ОРВИ летом, а не осенью, чтобы к октябрю, когда начинается активная циркуляция вирусов, выработался иммунитет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.

«Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить летом, когда вокруг нет больных. К октябрю, когда будет рост заболеваемости, выработается иммунитет», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее цитирует корреспондент URA.RU.

Желающим поставить прививку, когда вся бесплатная вакцина уже реализована, нужно взять рецепт в поликлинике. С ним в аптеке можно купить нужный препарат.

В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек. Примерно полмиллиона — это дети, сообщила ранее Верзакова.

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Жителей Челябинской области призывают прививаться от гриппа и ОРВИ летом, а не осенью, чтобы к октябрю, когда начинается активная циркуляция вирусов, выработался иммунитет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU. «Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить летом, когда вокруг нет больных. К октябрю, когда будет рост заболеваемости, выработается иммунитет», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее цитирует корреспондент URA.RU. Желающим поставить прививку, когда вся бесплатная вакцина уже реализована, нужно взять рецепт в поликлинике. С ним в аптеке можно купить нужный препарат. В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек. Примерно полмиллиона — это дети, сообщила ранее Верзакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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