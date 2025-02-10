Азербайджан запретил Валуеву посещать страну из-за скандала с Русским домом

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Валуеву запретили въезд в Азербайджан
Валуеву запретили въезд в Азербайджан Фото:

Депутата Госдумы РФ Николая Валуева Азербайджан внес в список персон нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сообщил Гаджизаде. Комментарий размещен на сайте МИД Азербайджана. 

Пресс-секретарь напомнил, что включение российских депутатов в список персон нон грата — не первый случай. В качестве примера он привел Константина Затулина и Виталия Милонова, которые также были занесены в этот список.

Ранее в своем telegram-канале Николай Валуев раскритиковал азербайджанские власти за закрытие Русского дома в Баку. Депутат призвал российское правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, утверждая, что они зачастую занимаются денежными операциями, при этом не всегда законными.

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Депутата Госдумы РФ Николая Валуева Азербайджан внес в список персон нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. «В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сообщил Гаджизаде. Комментарий размещен на сайте МИД Азербайджана.  Пресс-секретарь напомнил, что включение российских депутатов в список персон нон грата — не первый случай. В качестве примера он привел Константина Затулина и Виталия Милонова, которые также были занесены в этот список. Ранее в своем telegram-канале Николай Валуев раскритиковал азербайджанские власти за закрытие Русского дома в Баку. Депутат призвал российское правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, утверждая, что они зачастую занимаются денежными операциями, при этом не всегда законными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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