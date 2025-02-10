Азербайджан запретил Валуеву посещать страну из-за скандала с Русским домом

Депутата Госдумы РФ Николая Валуева Азербайджан внес в список персон нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сообщил Гаджизаде. Комментарий размещен на сайте МИД Азербайджана.
Пресс-секретарь напомнил, что включение российских депутатов в список персон нон грата — не первый случай. В качестве примера он привел Константина Затулина и Виталия Милонова, которые также были занесены в этот список.
Ранее в своем telegram-канале Николай Валуев раскритиковал азербайджанские власти за закрытие Русского дома в Баку. Депутат призвал российское правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, утверждая, что они зачастую занимаются денежными операциями, при этом не всегда законными.
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