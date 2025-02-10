Ямальский зимник, закрытый на выходных, вновь доступен для транспорта

Дорогу между Коротчаево и Новым Уренгоем в ЯНАО вновь открыли для движения транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе.
«Движение по дороге Коротчаево — Новый Уренгой открыто без ограничений», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее там сообщили, что с 16:00 движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыто для всех автомобилей массой до 25 тонн.
Ранее URA.RU сообщало, что 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду. Порывы ветра в нескольких ямальских районах будут достигать 22 метров в секунду.
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