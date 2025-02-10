Ямальский зимник, закрытый на выходных, вновь доступен для транспорта

Дорогу между Коротчаево и Новым Уренгоем открыли для проезда машин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимник, закрытый в ночь на 8 февраля, снова доступен
Зимник, закрытый в ночь на 8 февраля, снова доступен Фото:

Дорогу между Коротчаево и Новым Уренгоем в ЯНАО вновь открыли для движения транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе.

«Движение по дороге Коротчаево — Новый Уренгой открыто без ограничений», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее там сообщили, что с 16:00 движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыто для всех автомобилей массой до 25 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду. Порывы ветра в нескольких ямальских районах будут достигать 22 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорогу между Коротчаево и Новым Уренгоем в ЯНАО вновь открыли для движения транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе. «Движение по дороге Коротчаево — Новый Уренгой открыто без ограничений», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее там сообщили, что с 16:00 движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыто для всех автомобилей массой до 25 тонн. Ранее URA.RU сообщало, что 11 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду. Порывы ветра в нескольких ямальских районах будут достигать 22 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...