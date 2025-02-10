В Ноябрьске загорелся дом
В Ноябрьске (ЯНАО) загорелся жилой дом на четыре квартиры. Как сообщили в окружном МЧС, в пожаре пострадал один человек.
«Сообщение о пожаре поступило в 18:04. Возгорание на площади 10 квадратных метров. Пострадал один человек, спасли», — сообщили в пресс-службе УМЧС России по ЯНАО. Корреспондент обратился в департамент здравоохранения ЯНАО, ответ ожидается.
Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Огонь ликвидировали в 18:26. Причины пожара устанавливают.
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