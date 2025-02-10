Трамп перепостил слова Путина о том, что Европа «встанет у ног хозяина»

Трамп перепостил заявление Путина о том, что Европа «встанет у ног хозяина»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп перепостил новость с цитатой Путина, что Европа «встанет у ног хозяина»
Трамп перепостил новость с цитатой Путина, что Европа «встанет у ног хозяина» Фото:

Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина».

Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей. «Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведет там порядок», — заявлял Путин. 

Дополнительно российский лидер подчеркнул, что европейские страны будут вынуждены подчиниться решениям США, что символически описал как «все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами». Это заявление Путина вызвало широкий резонанс и обсуждение в политических кругах и СМИ.

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Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина». Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей. «Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведет там порядок», — заявлял Путин.  Дополнительно российский лидер подчеркнул, что европейские страны будут вынуждены подчиниться решениям США, что символически описал как «все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами». Это заявление Путина вызвало широкий резонанс и обсуждение в политических кругах и СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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