Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина».
Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей. «Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведет там порядок», — заявлял Путин.
Дополнительно российский лидер подчеркнул, что европейские страны будут вынуждены подчиниться решениям США, что символически описал как «все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами». Это заявление Путина вызвало широкий резонанс и обсуждение в политических кругах и СМИ.
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