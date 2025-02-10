Власти задумались о переносе мусорных контейнеров

Вице-премьер Дмитрий Патрушев обсудил с руководством Минприроды и Роспотребнадзора расстояние между контейнерами с мусором и жилыми домами, а также совершенствование санитарных правил для пунктов сбора отходов. Он подчеркнул, что состояние контейнерных площадок необходимо улучшать — по нему, в том числе, люди судят о результатах работы властей, говорится в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера.
«На совещании затрагивались предложения по корректировке расстояния от площадок до жилых домов, вопросы администрирования требований нынешней редакции СанПиН, требования по обустройству контейнерных площадок и периодичности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО)», — уточняется в сообщении.
При содержании пунктов сбора отходов важно соблюдать санитарные нормы, но и понимать, что правила могут меняться в результате постепенного реформирования системы обращения с ТКО, сказал Патрушев. Он отметил, что решение об изменении правовых норм должно быть в интересах людей и реалистично с точки зрения финансовых возможностей регионов. «Нам нужно выработать согласованную позицию», — сказал вице-премьер.
По итогам совещания замглавы правительства поручил подготовить поправки в законопроект по контейнерным площадкам и рассмотреть возможность установления санитарных требований к техническим помещениям для накопления отходов. Патрушев также попросил проработать условия обустройства ограждений для небольших контейнерных площадок.
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