Врач раскрыл самые опасные виды алкоголя, от которых можно умереть

Врач Тен: самогон или поддельная водка — самый опасный вид алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Тен, самый опасный вид алкоголя — самогон
По словам Тен, самый опасный вид алкоголя — самогон Фото:

Наиболее опасными алкогольными напитками являются самогон и нелегальные дистилляты, например, «паленая водка». Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

«При нарушении технологии дистилляции в самодельном алкоголе образуется метанол... Он блокирует клеточное дыхание, приводя к метаболическому ацидозу, судорогам и коме», — сказала врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По словам эксперта, регулярное употребление спиртных напитков также увеличивает риск возникновения цирроза.

Алкогольные энергетики представляют особую опасность для организма из-за их способности маскировать опьянение высокими дозами кофеина. Это может привести к переусердствованию в потреблении и вызвать сердечные нарушения, добавила Тен.

Крепкие дистиллированные напитки, например абсент с содержанием алкоголя 70-85%, могут мгновенно повредить слизистую оболочку ЖКТ и привести к острым отравлениям. Такой алкоголь увеличивает риски развития язв и рака, а также может вызвать кому из-за резкого скачка уровня этанола в крови.

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Наиболее опасными алкогольными напитками являются самогон и нелегальные дистилляты, например, «паленая водка». Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. «При нарушении технологии дистилляции в самодельном алкоголе образуется метанол... Он блокирует клеточное дыхание, приводя к метаболическому ацидозу, судорогам и коме», — сказала врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По словам эксперта, регулярное употребление спиртных напитков также увеличивает риск возникновения цирроза. Алкогольные энергетики представляют особую опасность для организма из-за их способности маскировать опьянение высокими дозами кофеина. Это может привести к переусердствованию в потреблении и вызвать сердечные нарушения, добавила Тен. Крепкие дистиллированные напитки, например абсент с содержанием алкоголя 70-85%, могут мгновенно повредить слизистую оболочку ЖКТ и привести к острым отравлениям. Такой алкоголь увеличивает риски развития язв и рака, а также может вызвать кому из-за резкого скачка уровня этанола в крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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