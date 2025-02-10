Врач раскрыл самые опасные виды алкоголя, от которых можно умереть

Наиболее опасными алкогольными напитками являются самогон и нелегальные дистилляты, например, «паленая водка». Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.
«При нарушении технологии дистилляции в самодельном алкоголе образуется метанол... Он блокирует клеточное дыхание, приводя к метаболическому ацидозу, судорогам и коме», — сказала врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По словам эксперта, регулярное употребление спиртных напитков также увеличивает риск возникновения цирроза.
Алкогольные энергетики представляют особую опасность для организма из-за их способности маскировать опьянение высокими дозами кофеина. Это может привести к переусердствованию в потреблении и вызвать сердечные нарушения, добавила Тен.
Крепкие дистиллированные напитки, например абсент с содержанием алкоголя 70-85%, могут мгновенно повредить слизистую оболочку ЖКТ и привести к острым отравлениям. Такой алкоголь увеличивает риски развития язв и рака, а также может вызвать кому из-за резкого скачка уровня этанола в крови.
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