10 февраля 2025

Тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру сказал, что его удивляет в россиянах

Тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру заявил, что его удивила доброта россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Бенуа Гру заявил о хороших взаимоотношениях в коллективе «Трактора»
Бенуа Гру заявил о хороших взаимоотношениях в коллективе «Трактора» Фото:

Канадского тренера Бенуа Гру, который с мая 2024 году возглавляет челябинский хоккейный клуб «Трактор», удивила доброжелательность россиян. Об этом он рассказал сетевому изданию «Metarating».

«Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы. Люди в Челябинске прекрасно ко мне относятся с самого начала моего появления в городе, причем как жители города, так и, разумеется, все сотрудники „Трактора“, — отметил канадец на вопрос собеседника из издания.

Бенуа Гру признался, что до сих пор не был в русской бане. Он отметил большое количество хороших ресторанов. Отдельно тренер остановился на теме хоккея. Он считает, что отсутствие стандартов в организации площадок в лиге не является проблемой для команды. Канадец отметил, что удовлетворен первой позицией «Трактора» в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, но оговорился, что впереди самая сложная часть сезона.

Как URA.RU писало ранее, 5 февраля челябинский «Трактор» встретился с магнитогорским «Металлургом». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу черно-белых. Следующий поединок также состоится с земляками. Он намечен на 12 февраля.

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Канадского тренера Бенуа Гру, который с мая 2024 году возглавляет челябинский хоккейный клуб «Трактор», удивила доброжелательность россиян. Об этом он рассказал сетевому изданию «Metarating». «Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы. Люди в Челябинске прекрасно ко мне относятся с самого начала моего появления в городе, причем как жители города, так и, разумеется, все сотрудники „Трактора“, — отметил канадец на вопрос собеседника из издания. Бенуа Гру признался, что до сих пор не был в русской бане. Он отметил большое количество хороших ресторанов. Отдельно тренер остановился на теме хоккея. Он считает, что отсутствие стандартов в организации площадок в лиге не является проблемой для команды. Канадец отметил, что удовлетворен первой позицией «Трактора» в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, но оговорился, что впереди самая сложная часть сезона. Как URA.RU писало ранее, 5 февраля челябинский «Трактор» встретился с магнитогорским «Металлургом». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу черно-белых. Следующий поединок также состоится с земляками. Он намечен на 12 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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