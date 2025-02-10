10 февраля 2025

Россельхознадзор закрыл магазины «Светофор» из-за просроченного мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо Фото:

Магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает telegram-канал Mash, указывая на серьезные нарушения, выявленные во время проверок Россельхознадзора.

«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса — 106 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя — без сроков хранения», — говорится в сообщении. Кроме того, в ходе лабораторных исследований было установлено, что в пельменях и колбасе из магазинов «Светофор» содержится ДНК птицы, которая не была указана в списке ингредиентов на упаковке. Продукция, не соответствующая заявленному качеству, была изъята и уничтожена.

Россельхознадзор обнаружил серьезные нарушения в деятельности магазинов сети «Светофор», расположенных в различных регионах страны, что стало причиной обращения за проведением проверок как со стороны депутатов Государственной Думы, так и от общественных потребительских организаций. В результате широкомасштабных инспекций, инициированных по этим обращениям, Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации акционерного общества «Инвест стандарт», которое управляет магазинами сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

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Магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает telegram-канал Mash, указывая на серьезные нарушения, выявленные во время проверок Россельхознадзора. «Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса — 106 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя — без сроков хранения», — говорится в сообщении. Кроме того, в ходе лабораторных исследований было установлено, что в пельменях и колбасе из магазинов «Светофор» содержится ДНК птицы, которая не была указана в списке ингредиентов на упаковке. Продукция, не соответствующая заявленному качеству, была изъята и уничтожена. Россельхознадзор обнаружил серьезные нарушения в деятельности магазинов сети «Светофор», расположенных в различных регионах страны, что стало причиной обращения за проведением проверок как со стороны депутатов Государственной Думы, так и от общественных потребительских организаций. В результате широкомасштабных инспекций, инициированных по этим обращениям, Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации акционерного общества «Инвест стандарт», которое управляет магазинами сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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