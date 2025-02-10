Россельхознадзор закрыл магазины «Светофор» из-за просроченного мяса

Магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает telegram-канал Mash, указывая на серьезные нарушения, выявленные во время проверок Россельхознадзора.
«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса — 106 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя — без сроков хранения», — говорится в сообщении. Кроме того, в ходе лабораторных исследований было установлено, что в пельменях и колбасе из магазинов «Светофор» содержится ДНК птицы, которая не была указана в списке ингредиентов на упаковке. Продукция, не соответствующая заявленному качеству, была изъята и уничтожена.
Россельхознадзор обнаружил серьезные нарушения в деятельности магазинов сети «Светофор», расположенных в различных регионах страны, что стало причиной обращения за проведением проверок как со стороны депутатов Государственной Думы, так и от общественных потребительских организаций. В результате широкомасштабных инспекций, инициированных по этим обращениям, Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации акционерного общества «Инвест стандарт», которое управляет магазинами сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
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