Трамп раскрыл, чего хочет Путин от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом Доме. По его словам, российский лидер хочет заключить мирный договор.
«Мне кажется, он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) хотел бы заключить сделку», — отметил Дональд Трамп. В то же время президент США не стал раскрывать детали возможных переговоров или личного общения с Путиным, подчеркивая конфиденциальность текущих дипломатических усилий. «Для танго нужны двое», — добавил американский президент.
Издание The New York Post опубликовало информацию о том, что Трамп провел телефонные переговоры Путиным, в ходе которых обсуждалось возможное решение украинского кризиса. Однако официальное подтверждение тому, что разговор действительно состоялся, нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть факт проведения указанных переговоров, передает телеканал 360.
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