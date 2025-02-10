10 февраля 2025

Трамп раскрыл, чего хочет Путин от переговоров по Украине

Трамп: президент РФ хотел бы заключить сделку по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине
Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом он заявил во время общения  с журналистами в Белом Доме. По его словам, российский лидер хочет заключить мирный договор.

«Мне кажется, он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) хотел бы заключить сделку», — отметил Дональд Трамп. В то же время президент США не стал раскрывать детали возможных переговоров или личного общения с Путиным, подчеркивая конфиденциальность текущих дипломатических усилий. «Для танго нужны двое», — добавил американский президент.

Издание The New York Post опубликовало информацию о том, что Трамп провел телефонные переговоры Путиным, в ходе которых обсуждалось возможное решение украинского кризиса. Однако официальное подтверждение тому, что разговор действительно состоялся, нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть факт проведения указанных переговоров, передает телеканал 360.

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом он заявил во время общения  с журналистами в Белом Доме. По его словам, российский лидер хочет заключить мирный договор. «Мне кажется, он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) хотел бы заключить сделку», — отметил Дональд Трамп. В то же время президент США не стал раскрывать детали возможных переговоров или личного общения с Путиным, подчеркивая конфиденциальность текущих дипломатических усилий. «Для танго нужны двое», — добавил американский президент. Издание The New York Post опубликовало информацию о том, что Трамп провел телефонные переговоры Путиным, в ходе которых обсуждалось возможное решение украинского кризиса. Однако официальное подтверждение тому, что разговор действительно состоялся, нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть факт проведения указанных переговоров, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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