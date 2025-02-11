В Энгельсе ночью заработали ПВО из-за атак ВСУ

В Энгельсе (Саратовская область) жители Заводского района в ночь на 11 февраля услышали звуки, похожие на выстрелы, а также сигналы тревоги. Системы ПВО, предварительно, сбили несколько беспилотников, сообщили журналисты. Известно о взрывах и возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
«Многих разбудила сработавшая система тревоги. Предварительно, уже уничтожено несколько воздушных целей», — передает Life.ru. Позже, в 5.24 (МСК) сообщалось, что в Энгельсе сбит один БПЛА. Информация появилась в telegram-канале «Радар по всей России».
На данный момент информации о пострадавших нет. Также отмечается, что в жилых домах выбиты стекла, а у припаркованных рядом с ними машин сработали системы сигнализации.
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