Минобороны: над регионами России сбили 40 дронов ВСУ за ночь

Средства ПВО за ночь 11 февраля сбили над российскими регионами 40 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было ликвидировано над Саратовской областью, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке оборонного ведомства. Так, над Саратовской областью сбили 18 дронов, над Ростовской — 13 дронов, над Брянской — шесть БПЛА, над Волгоградской — два БПЛА и над Белгородской областями — один дрон.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области местные жители слышали звуки, похожие на выстрелы, а также сигналы тревоги из-за атаки БПЛА, передает «Национальная служба новостей». На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Также в самом Саратове ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), в результате этого начался сильный пожар. Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что на промышленном предприятии зафиксированы повреждения. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.