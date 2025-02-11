Ночью российские регионы были атакованы дронами: где работали ПВО, последствия

В ночь на 11 февраля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Системы ПВО сработали в Саратовской и Ростовской областях, сообщается о последующих повреждениях и пожарах. Где были зафиксированы украинские дроны — в материале URA.RU.
Саратов: удар по нефтеперерабатывающему заводу
В Саратове украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), что привело к сильному пожару. Информации о пострадавших пока нет, местные жители сообщили о звуках взрывов в небе, передает telegram-канал Mash.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что один беспилотник был сбит, а на промышленном предприятии зафиксированы повреждения. На месте возможного падения обломков работают оперативные службы.
Энгельс: сработала система ПВО
В Энгельсе (Саратовская область) жители Заводского района услышали звуки, похожие на выстрелы, и сигналы тревоги. По предварительным данным, системы ПВО сбили несколько беспилотников. В районе НПЗ произошли взрывы и возгорание.
Сообщается, что в жилых домах выбиты стекла, а у припаркованных машин сработали сигнализации. Информации о пострадавших нет.
Отражение атаки в Ростовской области
В Ростовской области ночью также отразили атаку беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах, расположенных на севере области. Чертковский район граничит с Украиной.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.
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