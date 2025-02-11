Центральную Россию ждет первое похолодание в 2025 году

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В Центральной России с 15 февраля впервые в 2025 году температура опустится ниже климатической нормы на один градус. Так, похолодает до -13 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России <…> уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет -8 — -13 градусов», — заявил Вильфанд для РИА Новости. При этом днем столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов.

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В Центральной России с 15 февраля впервые в 2025 году температура опустится ниже климатической нормы на один градус. Так, похолодает до -13 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России <…> уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет -8 — -13 градусов», — заявил Вильфанд для РИА Новости. При этом днем столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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