Власти Кургана ликвидировали скандальный Шуховский полигон, но есть нюанс

Шуховский полигон в Кургане оказался ликвидирован. Однако, не все так просто. Городская свалка попала под реорганизацию и теперь она существует под названием ООО «Полигон 45». Об этом сообщается на сайте СБИС.
«Шуховский полигон занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. Ликвидирован с 7 февраля 2025 года. Вместо него создана компания „Полигон 45“, которая действует с того же дня. Учредителей компании указано администрация города Кургана», — указано на СБИС. Согласно сайту, руководителем указан тот же предприниматель — Сергей Гонтаренко.
Сообщается, реорганизация происходит в случае, если у компании или предприятия накапливаются долги, которые прежний собственник не может покрыть. Тогда происходит смена владельца. Такое уже было с другим курганским предприятием — «Комбинатом питания». При этом, у нового собственника дела не будут идти легко. Как указано в открытых источниках, долги от прежнего владельца перейдут к другому, так как реорганизация не является причиной для признания задолженности безнадежной.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана задумали реорганизацию МУП «Прометей» и Шуховского полигона. Простыми словами, у предприятий должен был смениться собственники. До этого, чиновники мэрии Кургана вошли в состав совета директоров нового акционерного общества, которое станет владельцем ликвидируемого МУП «Комбината питания». Предприятие преобразуют в ходе приватизации.
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