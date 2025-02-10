10 февраля 2025

В Пермском крае продают самую дешевую «двушку» с печкой в туалете за 140 тысяч рублей. Фото

В Пермском крае самая дешевая двухкомнатная квартира стоит 140 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря печке в квартире есть горячая вода
Благодаря печке в квартире есть горячая вода Фото:

В Пермском крае выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Недвижимость оценивают в 140 тысяч рублей. По данным сайта объявлений, это самая дешевая «двушка» в регионе.

«Продается квартира в нормальном состоянии. Две комнаты, кухня, туалет. Есть все коммуникации. В туалете стоит система подогрева воды от дров. Ее можно убрать и поставить водонагреватель. Стоимость жилья — 140 тысяч рублей», — сказано в объявлении.

Уточняется, что квартира находится на первом этаже кирпичного четырехэтажного дома. Площадь жилья — 42 квадратных метров. То есть «квадрат» стоит 3,3 тысячи рублей.

Если взять квартиру в ипотеку на 30 лет под 28% годовых при первоначальном взносе в размере 28 тысяч рублей, ежемесячный платеж составит всего 2,6 тысячи рублей. Но переплата по процентам превысит 800 тысяч рублей. Также на жилье можно будет оформить налоговый вычет и вернуть 126 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за миллион рублей продают самую маленькую квартиру. Несмотря на скромные размеры, в ней есть полноценная ванная комната.

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В Пермском крае выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Недвижимость оценивают в 140 тысяч рублей. По данным сайта объявлений, это самая дешевая «двушка» в регионе. «Продается квартира в нормальном состоянии. Две комнаты, кухня, туалет. Есть все коммуникации. В туалете стоит система подогрева воды от дров. Ее можно убрать и поставить водонагреватель. Стоимость жилья — 140 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Уточняется, что квартира находится на первом этаже кирпичного четырехэтажного дома. Площадь жилья — 42 квадратных метров. То есть «квадрат» стоит 3,3 тысячи рублей. Если взять квартиру в ипотеку на 30 лет под 28% годовых при первоначальном взносе в размере 28 тысяч рублей, ежемесячный платеж составит всего 2,6 тысячи рублей. Но переплата по процентам превысит 800 тысяч рублей. Также на жилье можно будет оформить налоговый вычет и вернуть 126 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за миллион рублей продают самую маленькую квартиру. Несмотря на скромные размеры, в ней есть полноценная ванная комната.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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