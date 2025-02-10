В Пермском крае выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Недвижимость оценивают в 140 тысяч рублей. По данным сайта объявлений, это самая дешевая «двушка» в регионе.
«Продается квартира в нормальном состоянии. Две комнаты, кухня, туалет. Есть все коммуникации. В туалете стоит система подогрева воды от дров. Ее можно убрать и поставить водонагреватель. Стоимость жилья — 140 тысяч рублей», — сказано в объявлении.
Уточняется, что квартира находится на первом этаже кирпичного четырехэтажного дома. Площадь жилья — 42 квадратных метров. То есть «квадрат» стоит 3,3 тысячи рублей.
Если взять квартиру в ипотеку на 30 лет под 28% годовых при первоначальном взносе в размере 28 тысяч рублей, ежемесячный платеж составит всего 2,6 тысячи рублей. Но переплата по процентам превысит 800 тысяч рублей. Также на жилье можно будет оформить налоговый вычет и вернуть 126 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми за миллион рублей продают самую маленькую квартиру. Несмотря на скромные размеры, в ней есть полноценная ванная комната.
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