В Перми отремонтировали почти 400 остановок

За год в Перми обновили почти 400 остановок общественного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.
«В Перми в 2024 году отремонтировали 397 остановочных павильонов. Работы ведутся во всех районах города. Приоритет отдан наиболее изношенным конструкциям. На остановках ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат и алюминиевые панели, восстановили стекла, заменили лавочки и вывески», — рассказали в дептрансе Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые начали мыть остановки зимой. Для уборки используют специальные незамерзающие средства.
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