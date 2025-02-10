10 февраля 2025

В Перми отремонтировали почти 400 остановок

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь ремонтировали самые изношенные павильоны
В первую очередь ремонтировали самые изношенные павильоны Фото:

За год в Перми обновили почти 400 остановок общественного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.

«В Перми в 2024 году отремонтировали 397 остановочных павильонов. Работы ведутся во всех районах города. Приоритет отдан наиболее изношенным конструкциям. На остановках ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат и алюминиевые панели, восстановили стекла, заменили лавочки и вывески», — рассказали в дептрансе Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые начали мыть остановки зимой. Для уборки используют специальные незамерзающие средства. 

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За год в Перми обновили почти 400 остановок общественного транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта. «В Перми в 2024 году отремонтировали 397 остановочных павильонов. Работы ведутся во всех районах города. Приоритет отдан наиболее изношенным конструкциям. На остановках ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат и алюминиевые панели, восстановили стекла, заменили лавочки и вывески», — рассказали в дептрансе Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые начали мыть остановки зимой. Для уборки используют специальные незамерзающие средства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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