Работал в «Росхимзащите», служил в ВС РФ: профайл вышедшего из СИЗО мэра Дегтярска

Обвиненный в коррупции мэр Дегтярска Пильников заканчивал суворовское училище

11 февраля 2025 в 13:28 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников последние месяцы находится под следствием Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников заканчивал суворовское училище и долгие годы служил в Вооруженных Силах РФ. Перед тем, как прийти во власть, он работал в коммерческих структурах. В конце декабря чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере и поместили в СИЗО, откуда он смог выйти лишь на днях. Что известно о Пильникове, показания которого также могли сыграть немаловажную роль в задержании экс-министра, в сбойке URA.RU. Биография Вадима Пильникова Вадиму Пильникову в этом году исполнится 50 лет Фото с официального сайта дегтярской администрации Он родился в 1975 году в Свердловске. В 1992 году завершил обучение в Екатеринбургском суворовском училище, затем поступил в Ярославское высшее военное финансовое училище. С 1996 по 2009 год служил в ВС РФ на различных офицерских должностях, успел за это время получить ученую степень кандидата экономических наук. С 2009 по 2011 год работал в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России», где изучают особо опасные инфекционные заболевания и занимаются биологической безопасностью. Затем возглавил управляющую компанию «Темп», а в 2015-м — дегтярский «Водоканал». С 2016 по 2017 год был сначала экономистом, а потом начальником отдела корпоративного управления в «Росхимзащите» в Тамбове, несколько месяцев также работал в московском ООО «Георесурс» на должности заместителя директора. В октябре 2018 года стал главой Дегтярска. Как рассказывал URA.RU осведомленный источник, во власть его пригласили некоторые члены свердловского правительства, с которыми у Пильникова были хорошие отношения еще со времен службы в армии. У Пильникова пятеро детей, двое из которых несовершеннолетние. Уголовное дело и арест Задержали Пильникова дома вечером 5 декабря, 7-го отправили в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU В конце ноября в администрации Дегтярска силовики провели обыски, тогда же был задержан замглавы города Андрей Ильин. Ему предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал. Спустя неделю был арестован и сам Пильников, показания на него дал Ильин, рассказывал URA.RU источник. Мэра обвинили в получении взятки в особо крупном размере и 7 декабря поместили в СИЗО. По версии следствия, коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. Свой арест Пильников пытался обжаловать неоднократно и 10 февраля ему это удалось — сейчас мэр под домашним арестом. Защитники Пильникова приносили на суды характеристики от его бывших начальников, все они положительные. Среди наград — медали «За отличие в военной службе» III и II степени, «Генерал полковник Дутов» за содействие в решении задач по обеспечению финансово-экономической защищенности ВС РФ, благодарственное письмо от Союза ветеранов Донбаса за гуманитарную помощь, грамота за многолетний труд от губернатора Евгения Куйвашева, а также от депутата Госдумы Зелимхана Муцоева за активную гражданскую позицию и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Есть и благодарность от верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству. Показания на экс-министра и застройщика Свою вину Вадим Пильников якобы признал и сотрудничает со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU По неподтвержденным данным, домой Пильникова отпустили после того, как он дал показания на экс-главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний с 23 января также находится под арестом по обвинению в получении крупной взятки. По другим данным, задержание Пильникова связано с делом бизнесмена Саррафа Мамедова, владельцем строительной компании «Жилые кварталы». Он занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы якобы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты принял — за взятку, посредником при передаче которой выступил экс-замглавы дегтярской администрации Виктор Солдатов. Адвокат Мамедова при этом заявил, что передача денег Пильникову была вынужденной мерой, мэр якобы вымогал их. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников заканчивал суворовское училище и долгие годы служил в Вооруженных Силах РФ. Перед тем, как прийти во власть, он работал в коммерческих структурах. В конце декабря чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере и поместили в СИЗО, откуда он смог выйти лишь на днях. Что известно о Пильникове, показания которого также могли сыграть немаловажную роль в задержании экс-министра, в сбойке URA.RU. Он родился в 1975 году в Свердловске. В 1992 году завершил обучение в Екатеринбургском суворовском училище, затем поступил в Ярославское высшее военное финансовое училище. С 1996 по 2009 год служил в ВС РФ на различных офицерских должностях, успел за это время получить ученую степень кандидата экономических наук. С 2009 по 2011 год работал в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России», где изучают особо опасные инфекционные заболевания и занимаются биологической безопасностью. Затем возглавил управляющую компанию «Темп», а в 2015-м — дегтярский «Водоканал». С 2016 по 2017 год был сначала экономистом, а потом начальником отдела корпоративного управления в «Росхимзащите» в Тамбове, несколько месяцев также работал в московском ООО «Георесурс» на должности заместителя директора. В октябре 2018 года стал главой Дегтярска. Как рассказывал URA.RU осведомленный источник, во власть его пригласили некоторые члены свердловского правительства, с которыми у Пильникова были хорошие отношения еще со времен службы в армии. У Пильникова пятеро детей, двое из которых несовершеннолетние. В конце ноября в администрации Дегтярска силовики провели обыски, тогда же был задержан замглавы города Андрей Ильин. Ему предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Якобы чиновник принял работы по ремонту местного водопровода, хотя по факту они не были завершены. Свою вину Ильин признал. Спустя неделю был арестован и сам Пильников, показания на него дал Ильин, рассказывал URA.RU источник. Мэра обвинили в получении взятки в особо крупном размере и 7 декабря поместили в СИЗО. По версии следствия, коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. Свой арест Пильников пытался обжаловать неоднократно и 10 февраля ему это удалось — сейчас мэр под домашним арестом. Защитники Пильникова приносили на суды характеристики от его бывших начальников, все они положительные. Среди наград — медали «За отличие в военной службе» III и II степени, «Генерал полковник Дутов» за содействие в решении задач по обеспечению финансово-экономической защищенности ВС РФ, благодарственное письмо от Союза ветеранов Донбаса за гуманитарную помощь, грамота за многолетний труд от губернатора Евгения Куйвашева, а также от депутата Госдумы Зелимхана Муцоева за активную гражданскую позицию и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Есть и благодарность от верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству. По неподтвержденным данным, домой Пильникова отпустили после того, как он дал показания на экс-главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний с 23 января также находится под арестом по обвинению в получении крупной взятки. По другим данным, задержание Пильникова связано с делом бизнесмена Саррафа Мамедова, владельцем строительной компании «Жилые кварталы». Он занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы якобы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты принял — за взятку, посредником при передаче которой выступил экс-замглавы дегтярской администрации Виктор Солдатов. Адвокат Мамедова при этом заявил, что передача денег Пильникову была вынужденной мерой, мэр якобы вымогал их. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.