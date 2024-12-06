Арестованный за взятку свердловский мэр прикрывался на суде наградами от Путина и начальства. Фото

Обвиненный в коррупции глава Дегтярска Пильников просил о домашнем аресте

07 декабря 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Новый год Вадим Пильников проведет в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Обвиненный в получении взятки мэр Дегтярска Вадим Пильников дослужился в Вооруженных силах РФ до звания подполковника, имеет множество благодарностей и наград, в том числе от президента Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева. Также он активно поддерживает бойцов СВО и является примерным семьянином, однако это не спасло его от ареста. На время следствия по делу о коррупции Первоуральский суд отправил его в СИЗО. URA.RU публикует главное с заседания по избранию меры пресечения. Уголовное дело в отношении Пильникова было возбуждено 5 декабря по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», вечером в этот же день его задержали. Хотя планировали утром 6-го в здании администрации, рассказывал URA.RU осведомленный источник. Действовать пришлось раньше, так как Пильников якобы хотел сбежать. Опасаясь, что он снова может провернуть подобное, следствие настаивало на аресте мэра до 5 февраля. Поддержать Вадима Пильникова пришла жена Фото: Илья Московец © URA.RU «Причастность Пильникова к преступлению подтверждается показаниями [его заместителя по ЖКХ] Андрея Ильина (был задержан за неделю до этого и обвинен в превышении полномочий, — прим. URA.RU) и другими доказательствами. Органы следствия полагают, что у него есть значительный административный и материальный ресурс в силу занимаемой должности, связи с должностными лицами правительства Свердловской области, которые могут быть использованы для сокрытия преступления и оказания давления на свидетелей», — объяснил позицию обвинения следователь. Также, по его словам, Пильников уже пытался оказать давление на свидетеля — выяснял его позицию по уголовному делу и принуждал дать определенные показания. Правда, фамилию человека не назвали. Сам Пильников заявил, что скрываться и оказывать давление на свидетелей у него и в мыслях не было. Он знал, что силовики ведут расследование — 27 ноября в администрации Дегтярска проходили обыски, и все это время оказывал содействие. Также он является отцом пятерых детей, двое из которых несовершеннолетние. Помогает взрослой дочери, оставшейся без супруга с тремя детьми, один из которых инвалид, и больной матери. Характеризуется положительно и имеет множество наград. Свою вину в преступлении задержанный признал Фото: Илья Московец © URA.RU Например, от верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству. Пильников заканчивал суворовское военное училище и долгие годы был военным. Также среди его медалей от Министерства обороны РФ есть «Генерал полковник Дутов» за содействие в решении задач по обеспечению финансово-экономической защищенности ВС РФ, благодарственное письмо от Союза ветеранов Донбаса за гуманитарную помощь, грамота за многолетний труд от губернатора Евгения Куйвашева, а также от дпутата Госдумы Зелимхана Муцоева за активную гражданскую позицию и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Защищала Пильникова и супруга, которая была опрошена в качестве свидетеля. Она назвала его образцовым и хозяйственным мужем, заботливым отцом. Рассказала, что после обысков в администрации он продолжал вести обычную жизнь, сбегать никуда не собирался. Защита Пильникова просила для него мягкую меру пресечения — запрет определенных действий, подписку о невыезде, в крайнем случае домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следователя — мэра отправили в СИЗО до 5 февраля. Как ранее сообщало URA.RU, его подозревают в получении Audi Q6 от Ильина. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиненный в получении взятки мэр Дегтярска Вадим Пильников дослужился в Вооруженных силах РФ до звания подполковника, имеет множество благодарностей и наград, в том числе от президента Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева. Также он активно поддерживает бойцов СВО и является примерным семьянином, однако это не спасло его от ареста. На время следствия по делу о коррупции Первоуральский суд отправил его в СИЗО. URA.RU публикует главное с заседания по избранию меры пресечения. Уголовное дело в отношении Пильникова было возбуждено 5 декабря по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», вечером в этот же день его задержали. Хотя планировали утром 6-го в здании администрации, рассказывал URA.RU осведомленный источник. Действовать пришлось раньше, так как Пильников якобы хотел сбежать. Опасаясь, что он снова может провернуть подобное, следствие настаивало на аресте мэра до 5 февраля. «Причастность Пильникова к преступлению подтверждается показаниями [его заместителя по ЖКХ] Андрея Ильина (был задержан за неделю до этого и обвинен в превышении полномочий, — прим. URA.RU) и другими доказательствами. Органы следствия полагают, что у него есть значительный административный и материальный ресурс в силу занимаемой должности, связи с должностными лицами правительства Свердловской области, которые могут быть использованы для сокрытия преступления и оказания давления на свидетелей», — объяснил позицию обвинения следователь. Также, по его словам, Пильников уже пытался оказать давление на свидетеля — выяснял его позицию по уголовному делу и принуждал дать определенные показания. Правда, фамилию человека не назвали. Сам Пильников заявил, что скрываться и оказывать давление на свидетелей у него и в мыслях не было. Он знал, что силовики ведут расследование — 27 ноября в администрации Дегтярска проходили обыски, и все это время оказывал содействие. Также он является отцом пятерых детей, двое из которых несовершеннолетние. Помогает взрослой дочери, оставшейся без супруга с тремя детьми, один из которых инвалид, и больной матери. Характеризуется положительно и имеет множество наград. Например, от верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству. Пильников заканчивал суворовское военное училище и долгие годы был военным. Также среди его медалей от Министерства обороны РФ есть «Генерал полковник Дутов» за содействие в решении задач по обеспечению финансово-экономической защищенности ВС РФ, благодарственное письмо от Союза ветеранов Донбаса за гуманитарную помощь, грамота за многолетний труд от губернатора Евгения Куйвашева, а также от дпутата Госдумы Зелимхана Муцоева за активную гражданскую позицию и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Защищала Пильникова и супруга, которая была опрошена в качестве свидетеля. Она назвала его образцовым и хозяйственным мужем, заботливым отцом. Рассказала, что после обысков в администрации он продолжал вести обычную жизнь, сбегать никуда не собирался. Защита Пильникова просила для него мягкую меру пресечения — запрет определенных действий, подписку о невыезде, в крайнем случае домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следователя — мэра отправили в СИЗО до 5 февраля. Как ранее сообщало URA.RU, его подозревают в получении Audi Q6 от Ильина. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.