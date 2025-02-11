Некоторым россиянам пообещали доплаты к пенсии в марте

Доплаты к пенсиям военных пенсионеров за январь и февраль будут в начале марта
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Доплаты в связи с индексацией военных пенсий на 9,5% осуществят в марте
Доплаты в связи с индексацией военных пенсий на 9,5% осуществят в марте Фото:

Доплаты к пенсиям военных пенсионеров за январь и февраль 2025 года будут произведены в начале марта 2025 года. Об этом заявил заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин.

«Доплата пенсий, исходя из новых размеров, за январь и февраль 2025 года будет осуществлена одновременно с выплатой пенсий за март 2025 года. Это у нас первые два рабочих дня марта, то есть практически сразу», — сказал Олюшин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

Олюшин также уточнил, что индексация пенсий обусловлена изменением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении выплат. По его словам, новый размер составит 93,59%, что обеспечит необходимую индексацию на 9,5%.

Ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о предстоящей индексации пенсий военнослужащих на уровне 4,4%, которая вступит в силу с начала 2025 года. Данное решение было принято в ответ на указание президента РФ Владимира Путина по индексации пенсий на 9,5%.

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Доплаты к пенсиям военных пенсионеров за январь и февраль 2025 года будут произведены в начале марта 2025 года. Об этом заявил заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин. «Доплата пенсий, исходя из новых размеров, за январь и февраль 2025 года будет осуществлена одновременно с выплатой пенсий за март 2025 года. Это у нас первые два рабочих дня марта, то есть практически сразу», — сказал Олюшин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.  Олюшин также уточнил, что индексация пенсий обусловлена изменением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении выплат. По его словам, новый размер составит 93,59%, что обеспечит необходимую индексацию на 9,5%. Ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о предстоящей индексации пенсий военнослужащих на уровне 4,4%, которая вступит в силу с начала 2025 года. Данное решение было принято в ответ на указание президента РФ Владимира Путина по индексации пенсий на 9,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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