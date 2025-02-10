10 февраля 2025

В Пермском крае продается мясокомбинат по цене квартиры

Мясокомбинат в Лысьве выставлен на торги за 13,66 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь производства составляет 583 квадратных метра
Общая площадь производства составляет 583 квадратных метра Фото:

В городе Лысьва Пермского края на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,66 млн рублей, что является средней ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.

«Производственный комплекс включает цех убоя и первичной обработки мясной продукции, перерабатывающий цех, помещение охраны. Земельный участок площадью 51145 квадратных метров находится в аренде», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

Объект находится в районе санатория-профилактория «Березка». Оплата возможна как наличным, так и безналичным расчетом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса в Чусовом собственник оценил в 3,15 млн рублей.

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В городе Лысьва Пермского края на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,66 млн рублей, что является средней ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы. «Производственный комплекс включает цех убоя и первичной обработки мясной продукции, перерабатывающий цех, помещение охраны. Земельный участок площадью 51145 квадратных метров находится в аренде», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Объект находится в районе санатория-профилактория «Березка». Оплата возможна как наличным, так и безналичным расчетом. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса в Чусовом собственник оценил в 3,15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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