В Пермском крае продается мясокомбинат по цене квартиры

В городе Лысьва Пермского края на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,66 млн рублей, что является средней ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.
«Производственный комплекс включает цех убоя и первичной обработки мясной продукции, перерабатывающий цех, помещение охраны. Земельный участок площадью 51145 квадратных метров находится в аренде», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
Объект находится в районе санатория-профилактория «Березка». Оплата возможна как наличным, так и безналичным расчетом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается хлебозавод. Стоимость готового бизнеса в Чусовом собственник оценил в 3,15 млн рублей.
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