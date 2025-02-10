«Яростно навязывают»: родители жалуются на ямальские спортшколы, требующие карту-морошку

В редакцию URA.RU поступило сообщение от жительницы Надыма (ЯНАО), которая пожаловалась на местные спортивные школы и их руководство. С ее слов, школы требуют с родителей оформления единой карты жителя Ямала «Морошка» на детей.
«Муниципальные спортивные учреждения ЯНАО по приказу правительства ЯНАО заставляют оформлять карту Морошка на детей. В Надыме яростно ее навязывают. Преподаватель с одержимостью заставляет нас оформить карту Морошка», — сообщила Светлана.
Она опасается оформлять карту на ребенка, так как сперва карту необходимо оформить на родителя и привязать ее к банковской карте. «На каком основании нам навязывают эту услугу. В век мошенников — это лишняя привязка карты. Нам она вообще не нужна», — сообщила жительница ЯНАО.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. Там сообщили, что «Морошка» открывает доступ к образовательным и спортивным услугам. «Более того, спортивные учреждения предоставляют платные услуги, при этом для пользователей карты „Морошка“ действуют скидки до 20% на посещение бассейна, тренажерного зала, а также проката коньков и лыж», — отметил представитель мэрии. Получить услуги без «Морошки» можно.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) провела проверку в спортшколах после жалоб родителей на тренеров, требующих от детей карту «Морошка». Сотрудники службы предупредили, что подобное требование — нарушает закон.
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