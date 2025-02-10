Сотрудники курганского детского дома опасаются визита омбудсмена Львовой-Беловой

В Введенском детском доме Курганской области ожидают уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. К визиту высокопоставленного гостя почистили дороги и подготовили учреждение. Однако сотрудники беспокоятся, что визит обернется для них сокращением персонала, рассказали URA.RU местные жители.
«Ожидается, что уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова посетит Введенский детский дом. К визиту в поселке расчистили дороги, убрали сугробы с остановок, которые копились всю зиму, подготовили учреждение. При этом сотрудники переживают, не станет ли итогом проверки сокращение персонала. Ведь ранее региональные власти упрекали социальные учреждения в том, что при малом количестве детей работает целый штат обслуживающего персонала», — рассказывают жители села Введенское.
Львова-Белова прибыла в Курган 10 февраля. Она провела встречу с губернатором области Вадимом Шумковым и поделилась итогами работы Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в регионе. Специалисты, по словам омбудсмена, заметили изменения в сторону семьесбережения. 11 февраля Белова проведет личный прием родителей, которые хотят вернуть изъятых детей в семьи.
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