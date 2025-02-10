В Курган едет детский омбудсмен Львова-Белова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова прибудет в Курган, где запланировано несколько мероприятий с ее участием. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем telegram-канале.
«„Мам, я знаю, что ты очень быстрая, все успеешь“, — сказала мне утром дочь, когда узнала, что я лечу через Тюмень в Курганскую область. Скоро встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым и расширенное совещание по предварительным итогам ВИСП (всероссийская инспекция системы профилактики)», — написала Львова-Белова в канале.
Также омбудсмен отметила, что в Кургане состоится встреча с семьями с детьми. Рейс через Тюмень она выбрала для большей оперативности.
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