Пермская прокуратура проводит проверку после взрыва в котельной

Прокуратура Добрянки проверит происшествие в котельной в поселке Вильва. В результате ЧП пострадало несколько человек.
«Прокуратура Добрянки проводит проверку после происшествия в котельной. Информация по пострадавшим в результате инцидента уточняется. На место выехал работник прокуратуры для координации деятельности экстренных служб и полиции. После проверки при наличии оснований примут меры реагирования», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Вильва произошла авария в котельной, которая обеспечивала теплом соцобъекты и магазины. Во время ЧП работники получили ожоги.
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