10 февраля 2025

Пермская прокуратура проводит проверку после взрыва в котельной

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия в Вильве выехал сотрудник прокуратуры
На место происшествия в Вильве выехал сотрудник прокуратуры Фото:

Прокуратура Добрянки проверит происшествие в котельной в поселке Вильва. В результате ЧП пострадало несколько человек.

«Прокуратура Добрянки проводит проверку после происшествия в котельной. Информация по пострадавшим в результате инцидента уточняется. На место выехал работник прокуратуры для координации деятельности экстренных служб и полиции. После проверки при наличии оснований примут меры реагирования», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Вильва произошла авария в котельной, которая обеспечивала теплом соцобъекты и магазины. Во время ЧП работники получили ожоги. 

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Прокуратура Добрянки проверит происшествие в котельной в поселке Вильва. В результате ЧП пострадало несколько человек. «Прокуратура Добрянки проводит проверку после происшествия в котельной. Информация по пострадавшим в результате инцидента уточняется. На место выехал работник прокуратуры для координации деятельности экстренных служб и полиции. После проверки при наличии оснований примут меры реагирования», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Вильва произошла авария в котельной, которая обеспечивала теплом соцобъекты и магазины. Во время ЧП работники получили ожоги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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