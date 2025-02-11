Кремль объяснил, почему Трамп стал цитировать Путина

Песков: заявления Путина анализируют во всем мире
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что слова Путина цитируют и в Вашингтоне
Песков заявил, что слова Путина цитируют и в Вашингтоне Фото:

Заявления президента РФ Владимира Путина цитируют по всему миру, в том числе и в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя пост главы США Дональда Трампа. В своих социальных сетях он сделал репост заявления Путина насчет того, что Европа «встанет у ног хозяина».

«Заявления Владимира Владимировича Путина наблюдают и анализируют во всем мире. Важно, что так же это делают и в Вашингтоне», — отметил Песков, общаясь с журналистами в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, нельзя прямо сказать, что ссылка Трампа на статью с цитатами Путина является знаком к приближению их встречи. 

Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина». Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей.

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Заявления президента РФ Владимира Путина цитируют по всему миру, в том числе и в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя пост главы США Дональда Трампа. В своих социальных сетях он сделал репост заявления Путина насчет того, что Европа «встанет у ног хозяина». «Заявления Владимира Владимировича Путина наблюдают и анализируют во всем мире. Важно, что так же это делают и в Вашингтоне», — отметил Песков, общаясь с журналистами в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, нельзя прямо сказать, что ссылка Трампа на статью с цитатами Путина является знаком к приближению их встречи.  Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина». Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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