Кремль объяснил, почему Трамп стал цитировать Путина

Заявления президента РФ Владимира Путина цитируют по всему миру, в том числе и в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя пост главы США Дональда Трампа. В своих социальных сетях он сделал репост заявления Путина насчет того, что Европа «встанет у ног хозяина».
«Заявления Владимира Владимировича Путина наблюдают и анализируют во всем мире. Важно, что так же это делают и в Вашингтоне», — отметил Песков, общаясь с журналистами в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, нельзя прямо сказать, что ссылка Трампа на статью с цитатами Путина является знаком к приближению их встречи.
Глава США Дональд Трамп перепостил заявление президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Truth Social. На страничке американского лидера появилось высказывание Путина, что Европа «встанет у ног хозяина». Тогда в контексте обсуждения экономических мер против Европы российский лидер выразил уверенность в том, что Трамп сможет добиться своих целей.
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