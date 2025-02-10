10 февраля 2025

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые рабочие вакансии в ХМАО

В ХМАО маляры и водители могут зарабатывать по 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО штукатуры-маляры могут заработать больше 130 тысяч рублей в месяц
В ХМАО штукатуры-маляры могут заработать больше 130 тысяч рублей в месяц Фото:

В ХМАО зарплаты специалистов рабочих профессий доходят до 200 тысяч рублей. На такую зарплату могут рассчитывать маляры, водители, механики, рассказали URA.RU эксперты сервиса Hh.ru.

«На начало 2025 года (январь-февраль) наибольшие зарплаты работодатели предлагали машинистам — 182 100 рублей, геодезистам — 157 500 рублей, водителям — 155 000 рублей», — пояснила корреспонденту агентства директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. На приличные зарплаты ждут югорские работодатели механиков — 150 000, прорабов, мастеров СМР — 146 300, а также маляров и штукатуров, которым предлагается 134 500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники в ХМАО могут заработать 400 тысяч рублей. Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре: мастер по повышению нефтеотдачи пластов — зарплата 402 772 рублей в Нягане, руководитель проекта — зарплата 394 310 рублей в Урае.

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В ХМАО зарплаты специалистов рабочих профессий доходят до 200 тысяч рублей. На такую зарплату могут рассчитывать маляры, водители, механики, рассказали URA.RU эксперты сервиса Hh.ru. «На начало 2025 года (январь-февраль) наибольшие зарплаты работодатели предлагали машинистам — 182 100 рублей, геодезистам — 157 500 рублей, водителям — 155 000 рублей», — пояснила корреспонденту агентства директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. На приличные зарплаты ждут югорские работодатели механиков — 150 000, прорабов, мастеров СМР — 146 300, а также маляров и штукатуров, которым предлагается 134 500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники в ХМАО могут заработать 400 тысяч рублей. Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре: мастер по повышению нефтеотдачи пластов — зарплата 402 772 рублей в Нягане, руководитель проекта — зарплата 394 310 рублей в Урае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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