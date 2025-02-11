Обида на Пугачеву и любовь к Путину: кто такая певица Елена Ваенга, которую отметил президент

Елена Ваенга — известная российская исполнительница и авторская песенница, которая написала более 800 композиций. Она занимает видное место среди исполнителей русского шансона. Артистка привлекла внимание публики такими хитами, как «Курю» и «Абсент». В репертуаре Ваенги находятся городские романсы, народные песни и баллады. Во вторник, 11 февраля, президент России Владимир Путин присвоил певице звание заслуженной артистки РФ. О детстве и карьере Елены Ваенги, а также об ее отношении к СВО и Путину — в материале URA.RU.
Детство и юность
Елена Ваенга (настоящее имя — Елена Хрулева) родилась 27 января 1977 года в городе Североморске. Отец и мать, работник судоремонтного завода Владимир Хрулев и химик Ирина Журавель, воспитывали Елену, ее сестру Татьяну и их сводную сестру Инну от первого брака отца.
Воспитание в семействе Хрулевых строилось на строгих принципах дисциплины, что нашло отражение в четком расписании каждого дня детей, включавшем утреннюю зарядку, школьные занятия и посещение различных кружков. В биографических интервью Елена Ваенга упоминала о своем непростом детстве: дома висел ремень, который использовался для наказаний, а в школе она сталкивалась с проблемами из-за своего бунтарского характера и конфликтов с педагогами.
Тем не менее творческий потенциал Елены начал проявляться уже в раннем возрасте. Она начала заниматься танцами в три года и впервые проявила музыкальные способности, повторив мелодию на фортепиано за своим отцом. Еще в девятилетнем возрасте девочка написала свою первую песню.
Для дальнейшего развития ее музыкальных способностей родители отдали Елену в музыкальную школу. Кроме того, она посещала спортивную школу. В 1994 году Ваенга была зачислена в музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, где продолжила обучение игре на фортепиано.
После окончания училища Елена решила попытаться реализовать свою мечту об актерской карьере и была принята в ЛГИТМИК на курс Геннадия Тростянецкого. Однако через два месяца обучения она получила предложение из Москвы на запись музыкального альбома.
Возвращение в Санкт-Петербург привело к поступлению в Балтийский институт экологии, политики и права на театральный факультет. После успешного окончания института с красным дипломом Елена Ваенга все же вернулась к музыке, выбрав ее своей основной жизненной и профессиональной дорогой.
Музыкальная карьера и псевдоним Ваенга
Во время учебы в театральном институте Елена Ваенга по приглашению музыкального продюсера Андрея Разина отправилась в Москву для записи своего первого альбома. Однако альбом так и не был выпущен, а материалы были проданы Разиным другим артистам российской эстрады. Несмотря на это, Ваенга решила не вступать в судебные разбирательства с продюсером.
После разочарования в музыкальной индустрии Елена изначально планировала вернуться к актерской карьере, но ее гражданский муж и продюсер Иван Матвиенко убедил ее вновь заняться музыкой. С его помощью в 2003 году был выпущен альбом «Портрет». По совету матери Хрулева приняла творческий псевдоним Ваенга, взятый от названия реки вблизи ее родного города, которое на саамском языке переводится как «олениха».
В 2005 году Ваенга выпустила альбом «Белая птица», который включал хиты «Тайга», «Желаю», «Аэропорт», «Шопен» и другие. Эти композиции быстро завоевали любовь слушателей, и певица стала широко известной без поддержки продюсеров и композиторов.
Вскоре Елена получила титул «королева шансона». В 2009 году за композицию «Курю» она получила свою первую награду «Золотой граммофон», а следующий год принес ей премии за песни «Аэропорт» и «Абсент». С 2011 года Ваенга активно гастролировала по странам бывшего СНГ, Германии и Израилю.
В 2012 году артистке пришлось сделать перерыв в связи с повреждением голосовых связок. После выступления на родине она ушла в декретный отпуск и вернулась на сцену только в конце года. С этого времени и на протяжении пяти лет Ваенга неизменно получала титул певицы года по версии премии «Шансон года».
Кульминацией ее карьеры стал сольный концерт в Кремле в 2015 году, где она представила не только известные хиты, но и новые композиции. В следующем году ее песня «Леди Ди» была номинирована на Российскую национальную музыкальную премию в категории «Городской романс».
В декабре того же года Елена Ваенга выступила на традиционном новогоднем мероприятии «НЕголубой огонек». Она исполнила «Песню черепахи Тортиллы» в дуэте с Любовью Успенской, а также выступила с латвийской исполнительницей Лаймой Вайкуле. В 2017 году Ваенга отправилась в гастрольный тур по России и ближнему зарубежью, однако из-за заболевания гриппом некоторые концерты были отменены или перенесены.
С 2016 года Елена регулярно посещает Крым, что привело к ее включению в черный список украинского сайта «Миротворец». В начале 2018 года Ваенга представила новую песню «Исповедь», а осенью того же года вышел ее альбом «1+1», записанный в дуэте с различными артистами, включая Лайму Вайкуле и Интарса Бусулиса.
Весной 2020 года Ваенга провела эксклюзивный онлайн-концерт на платформе Wink, отвечая на вопросы поклонников в режиме реального времени. Летом она выступила на фестивале «Славянский базар», где ее не хотели отпускать со сцены. Несмотря на прозвище «королева шансона», полученное от СМИ, Елена утверждает, что это звание принадлежит Любови Успенской.
Личная жизнь
Ваенга состояла в гражданском браке с продюсером Иваном Матвиенко. Они были вместе с 1995 года. Однако в 2011 году из-за гастролей и долгих отъездов Елены отношения пары испортились, и они расстались. Сама артистка называла одной из причин расставания отсутствие детей.
В 2012 году Елена родила своего первого ребенка Ивана. Отцом малыша стал участник коллектива Ваенги Роман Садырбаев. Официально артистка вышла за него замуж лишь в 2016 году.
«Чудовищная агрессия»: обида на Аллу Пугачеву
Ваенга не осуждает российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после начала спецоперации на Украине уехала из России вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). Тем не менее, слова Пугачевой о рабах и холопах Елену задели, артистка восприняла их на свой счет. Речь идет о фразе Примадонны «Были холопами, стали рабами», адресованной хейтерам.
"Я тоже приняла это на свой счет. Потому что я люблю президента [России Владимира Путина], мне нравится президент. Поэтому я, наверное, плохая. Никому не приятно, когда ему такое тычут. Время расставит все на свои места. Сейчас чудовищная агрессия", — рассказывала Ваенга.
Отношение к СВО
Елена Ваенга имеет украинские корни по матери, именно поэтому конфликт на Украине воспринимает особенно остро. По словам самой артистки, она не может не лезть в политику, хотя многие говорят ей об этом. Ваенга говорила и о том, что порой ей было стыдно во время курортного отдыха, так как она понимала, что в этот момент на Украине погибают люди. «Меня удивляет молчание многих общественных деятелей... У меня внутри все бурлит, как шампанское в бутылке», — говорила Елена.
«Мне нужен только он»: отношение к Путину
В интервью журналистки Ксении Собчак в мае 2022 года Елена Ваенга впервые публично высказала свою поддержку политической линии президента России Владимира Путина. Певица подчеркнула, что она не только поддерживает российского лидера, но и лично знакома с ним, в том числе выступала перед ним. Артистка добавила, что молится за президента, как за человека, близкого ей по духу.
"Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной", — заявила Ваенга.
«Он артист»: отношение к Зеленскому
Ваенга однажды поделилась своими воспоминаниями о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла в Греции на корпоративном мероприятии. Артистка высоко оценила его талант и человеческие качества. Однако, по мнению Ваенги, Зеленский не должен был идти в президенты, так как этот пост представляет собой значительную нагрузку, с которой, по ее словам, он не справляется.
«Он артист. Веселый парень. Мне очень жаль, что он стал президентом, потому что это очень тяжелая ноша», — отмечала Елена.
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