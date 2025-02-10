10 февраля 2025

ФАС заморозила строительство нового здания налоговой в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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ФАС по ХМАО приостановила строительство новой налоговой в Сургуте из-за жалобы
ФАС по ХМАО приостановила строительство новой налоговой в Сургуте из-за жалобы Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ХМАО приостановила заключение контракта на строительство нового здания налоговой службы в Сургуте. Причиной стала жалоба ООО «СК Система» из Санкт-Петербурга, которая указала на нечестные условия конкурса. Жалоба генерального директора компании Натальи Байковой была опубликована на портале Госзакупок.

«Несвоевременное или ненадлежащее представление исполнителем заказчику исполнительной документации; отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ», — указано в документе. Байкова также пожаловалась на излишние требования, отсутствие прямых договорных отношений с подрядчиком и нарушение прав исполнителя. ООО «СК Система» требует приостановить закупку до рассмотрения жалобы и обязать заказчика привести документацию в соответствие с законодательством.

Первоначально стоимость строительства нового здания налоговой оценивалась в 1 миллиард рублей. Однако в связи с обвинениями в фальсификации документов со стороны указанной компании, проект был вынужденно перевыставлен на аукцион. В результате, стартовая цена проекта была снижена до 787 миллионов рублей. Итогом нового тендера стало заключение договора с сургутской компанией ООО «Стройинвестгрупп».

Ранее URA.RU писало, что ФАС уже приостанавливала поиск подрядчика для строительства здания налоговой. На объект планировали потратить более миллиарда рублей однако в ведомство поступила жалоба от ООО «Сибмехстрой».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ХМАО приостановила заключение контракта на строительство нового здания налоговой службы в Сургуте. Причиной стала жалоба ООО «СК Система» из Санкт-Петербурга, которая указала на нечестные условия конкурса. Жалоба генерального директора компании Натальи Байковой была опубликована на портале Госзакупок. «Несвоевременное или ненадлежащее представление исполнителем заказчику исполнительной документации; отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ», — указано в документе. Байкова также пожаловалась на излишние требования, отсутствие прямых договорных отношений с подрядчиком и нарушение прав исполнителя. ООО «СК Система» требует приостановить закупку до рассмотрения жалобы и обязать заказчика привести документацию в соответствие с законодательством. Первоначально стоимость строительства нового здания налоговой оценивалась в 1 миллиард рублей. Однако в связи с обвинениями в фальсификации документов со стороны указанной компании, проект был вынужденно перевыставлен на аукцион. В результате, стартовая цена проекта была снижена до 787 миллионов рублей. Итогом нового тендера стало заключение договора с сургутской компанией ООО «Стройинвестгрупп». Ранее URA.RU писало, что ФАС уже приостанавливала поиск подрядчика для строительства здания налоговой. На объект планировали потратить более миллиарда рублей однако в ведомство поступила жалоба от ООО «Сибмехстрой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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