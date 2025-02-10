ФАС заморозила строительство нового здания налоговой в Сургуте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ХМАО приостановила заключение контракта на строительство нового здания налоговой службы в Сургуте. Причиной стала жалоба ООО «СК Система» из Санкт-Петербурга, которая указала на нечестные условия конкурса. Жалоба генерального директора компании Натальи Байковой была опубликована на портале Госзакупок.
«Несвоевременное или ненадлежащее представление исполнителем заказчику исполнительной документации; отсутствие или ненадлежащее оформление всех принятых видов журналов при производстве работ», — указано в документе. Байкова также пожаловалась на излишние требования, отсутствие прямых договорных отношений с подрядчиком и нарушение прав исполнителя. ООО «СК Система» требует приостановить закупку до рассмотрения жалобы и обязать заказчика привести документацию в соответствие с законодательством.
Первоначально стоимость строительства нового здания налоговой оценивалась в 1 миллиард рублей. Однако в связи с обвинениями в фальсификации документов со стороны указанной компании, проект был вынужденно перевыставлен на аукцион. В результате, стартовая цена проекта была снижена до 787 миллионов рублей. Итогом нового тендера стало заключение договора с сургутской компанией ООО «Стройинвестгрупп».
Ранее URA.RU писало, что ФАС уже приостанавливала поиск подрядчика для строительства здания налоговой. На объект планировали потратить более миллиарда рублей однако в ведомство поступила жалоба от ООО «Сибмехстрой».
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