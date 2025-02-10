10 февраля 2025

Прокурор ХМАО подписал обвинительное заключение по делу экс-чиновника Ростехнадзора

Дело о коррупции госинспектора Ростехнадзора Иванова ушло в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин продолжает складывать в копилку успешные кейсы при расследовании громких уголовных дел
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин продолжает складывать в копилку успешные кейсы при расследовании громких уголовных дел Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Михаила Иванова. По данным пресс-службы окружной прокуратуры, экс-чиновник с 2019 по 2023 год получал от бизнесменов ХМАО взятки за лояльность при осмотре энергоустановок на промышленных и строительных объектах.

«Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в совершении получении должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи установили, что общая сумма взяток составила более 3,2 миллионов рублей. Иванов потерял должность, а суд наложил арест на его квартиру и другое имущество (всего более 15 миллионов рублей). Тем временем, громкое дело стало еще одним успешным кейсом в копилке Ботвинкина в преддверии истечения срока полномочий на посту прокурора округа (они заканчиваются в июне 2025 года).

Обвинение Михаила Иванова в получении взяток стало частью более широкой антикоррупционной кампании в ХМАО. В ее рамках проходили и другие громкие дела, такие как дело бывшего директора МУП «Советский тепловодоканал» Александра Зотова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и сокрытии налогов.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Михаила Иванова. По данным пресс-службы окружной прокуратуры, экс-чиновник с 2019 по 2023 год получал от бизнесменов ХМАО взятки за лояльность при осмотре энергоустановок на промышленных и строительных объектах. «Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в совершении получении должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Следователи установили, что общая сумма взяток составила более 3,2 миллионов рублей. Иванов потерял должность, а суд наложил арест на его квартиру и другое имущество (всего более 15 миллионов рублей). Тем временем, громкое дело стало еще одним успешным кейсом в копилке Ботвинкина в преддверии истечения срока полномочий на посту прокурора округа (они заканчиваются в июне 2025 года). Обвинение Михаила Иванова в получении взяток стало частью более широкой антикоррупционной кампании в ХМАО. В ее рамках проходили и другие громкие дела, такие как дело бывшего директора МУП «Советский тепловодоканал» Александра Зотова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и сокрытии налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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