Прокурор ХМАО подписал обвинительное заключение по делу экс-чиновника Ростехнадзора

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Михаила Иванова. По данным пресс-службы окружной прокуратуры, экс-чиновник с 2019 по 2023 год получал от бизнесменов ХМАО взятки за лояльность при осмотре энергоустановок на промышленных и строительных объектах.
«Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в совершении получении должностным лицом взяток в значительном и крупном размерах», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следователи установили, что общая сумма взяток составила более 3,2 миллионов рублей. Иванов потерял должность, а суд наложил арест на его квартиру и другое имущество (всего более 15 миллионов рублей). Тем временем, громкое дело стало еще одним успешным кейсом в копилке Ботвинкина в преддверии истечения срока полномочий на посту прокурора округа (они заканчиваются в июне 2025 года).
Обвинение Михаила Иванова в получении взяток стало частью более широкой антикоррупционной кампании в ХМАО. В ее рамках проходили и другие громкие дела, такие как дело бывшего директора МУП «Советский тепловодоканал» Александра Зотова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и сокрытии налогов.
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