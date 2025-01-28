28 января 2025

Экс-директор МУПа из ХМАО, обвиненный в превышении полномочий, умер во время следствия

Экс-директор «Советского тепловодоканала» Зотов умер, находясь под следствием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура ХМАО завела уголовное дело на Зотова за превышение должностных полномочий
Прокуратура ХМАО завела уголовное дело на Зотова за превышение должностных полномочий Фото:

Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов, обвиненный в превышении должностных полномочий, умер во время следствия. Информация об этом опубликована на сайте районного суда.

«Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», — говорится в деле Зотова.

В 2022 году прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Зотова из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества на свое предприятие, причинив тем самым ущерб на сумму более 50 млн рублей.

Сам экс-директор МУПа считал себя невиновным в уголовном нарушении. Он уверял, что решение принимал не самостоятельно, а якобы действовал по команде из администрации Советского района. Следователи также выяснили, что обвиняемый утаил от налоговой более 15 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов, обвиненный в превышении должностных полномочий, умер во время следствия. Информация об этом опубликована на сайте районного суда. «Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», — говорится в деле Зотова. В 2022 году прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Зотова из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества на свое предприятие, причинив тем самым ущерб на сумму более 50 млн рублей. Сам экс-директор МУПа считал себя невиновным в уголовном нарушении. Он уверял, что решение принимал не самостоятельно, а якобы действовал по команде из администрации Советского района. Следователи также выяснили, что обвиняемый утаил от налоговой более 15 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...