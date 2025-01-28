Экс-директор МУПа из ХМАО, обвиненный в превышении полномочий, умер во время следствия

Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов, обвиненный в превышении должностных полномочий, умер во время следствия. Информация об этом опубликована на сайте районного суда.
«Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», — говорится в деле Зотова.
В 2022 году прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Зотова из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества на свое предприятие, причинив тем самым ущерб на сумму более 50 млн рублей.
Сам экс-директор МУПа считал себя невиновным в уголовном нарушении. Он уверял, что решение принимал не самостоятельно, а якобы действовал по команде из администрации Советского района. Следователи также выяснили, что обвиняемый утаил от налоговой более 15 миллионов рублей.
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