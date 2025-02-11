Северяне грубят тюменским водителям и бросаются на них с кулаками

Водители автомобилей из ХМАО и ЯНАО массово нарушают правила дорожного движения на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, северяне нередко крайне негативно реагируют на замечания по этому поводу.
«Я ехал по ул. Республики, меня „подрезала“ машина с кодом региона 86 — ХМАО. На светофоре сделал водителю замечание, так он вышел и бросился на меня с кулаками, еще и обматерил. Я не стал вступать с ним в конфликт, потому что ничем хорошим это явно не закончилось бы», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.
В аналогичную ситуацию попал тюменец, который поругался на дороге с водителем из ЯНАО. «Ехал в плотном потоке по ул. 50 лет Октября. Заметил „шахматиста“ с регионом 89 на номерах, который совершал опасные маневры и несколько раз меня „подрезал“. В какой-то момент, у меня лопнуло терпение, на светофоре остановился и спросил у него, зачем он так ездит. В ответ услышал отборный мат», — рассказал тюменский автолюбитель в беседе с агентством.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный подросток из ХМАО угнал машину отца и устроил гонки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.