Северяне грубят тюменским водителям и бросаются на них с кулаками

Жители ХМАО и ЯНАО вступают в конфликты с тюменскими водителями
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Жители Тюмени недовольны поведением жителей ХМАО и ЯНАО на дорогах
Жители Тюмени недовольны поведением жителей ХМАО и ЯНАО на дорогах Фото:

Водители автомобилей из ХМАО и ЯНАО массово нарушают правила дорожного движения на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, северяне нередко крайне негативно реагируют на замечания по этому поводу.

«Я ехал по ул. Республики, меня „подрезала“ машина с кодом региона 86 — ХМАО. На светофоре сделал водителю замечание, так он вышел и бросился на меня с кулаками, еще и обматерил. Я не стал вступать с ним в конфликт, потому что ничем хорошим это явно не закончилось бы», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. 

В аналогичную ситуацию попал тюменец, который поругался на дороге с водителем из ЯНАО. «Ехал в плотном потоке по ул. 50 лет Октября. Заметил „шахматиста“ с регионом 89 на номерах, который совершал опасные маневры и несколько раз меня „подрезал“. В какой-то момент, у меня лопнуло терпение, на светофоре остановился и спросил у него, зачем он так ездит. В ответ услышал отборный мат», — рассказал тюменский автолюбитель в беседе с агентством.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный подросток из ХМАО угнал машину отца и устроил гонки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

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Водители автомобилей из ХМАО и ЯНАО массово нарушают правила дорожного движения на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, северяне нередко крайне негативно реагируют на замечания по этому поводу. «Я ехал по ул. Республики, меня „подрезала“ машина с кодом региона 86 — ХМАО. На светофоре сделал водителю замечание, так он вышел и бросился на меня с кулаками, еще и обматерил. Я не стал вступать с ним в конфликт, потому что ничем хорошим это явно не закончилось бы», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.  В аналогичную ситуацию попал тюменец, который поругался на дороге с водителем из ЯНАО. «Ехал в плотном потоке по ул. 50 лет Октября. Заметил „шахматиста“ с регионом 89 на номерах, который совершал опасные маневры и несколько раз меня „подрезал“. В какой-то момент, у меня лопнуло терпение, на светофоре остановился и спросил у него, зачем он так ездит. В ответ услышал отборный мат», — рассказал тюменский автолюбитель в беседе с агентством. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный подросток из ХМАО угнал машину отца и устроил гонки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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